Koněv míří do depozitáře. Praha 6 odstranila sochu sovětského maršála

Praha 6 odstranila sochu generála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Bubenči. Socha sovětského vojevůdce, který pomáhal na konci druhé světové války osvobodit Prahu a o deset let později krvavě potlačil maďarské povstání, poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století. Pražský hrad způsob odstranění sochy kritizoval jako pokoutný.