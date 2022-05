Kontroverzní Koněv. Maršál, který osvobodil Prahu a rozmázl maďarské povstání

Krakovští sochu odvezli, v Praze ji popsali

Některé zdroje upozorňují i na jeho roli před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Do země přijel, aby se setkal s nově zvoleným prezidentem Svobodou, zatímco někteří členové jeho delegace začali mapovat terén pro případnou invazi. Koněvova reakce na vpád do Československa však zřejmě nebyla příliš nadšená. Zemřel pět let poté v roce 1973.

Současný spor se týká Koněvovy sochy, která stojí na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Příslovečný osvoboditel Prahy a pokořitel Budapešti měl a stále má různých pomníků mnohem více. Již v roce 1991 ale byla odstraněna socha v Krakově, stále naopak stojí v mnoha ruských městech.

Kontroverze kolem pražské sochy se opakují, například v roce 2014 ji někdo polil růžovou barvou. Loni v listopadu na Koněvovu sochu kdosi nasprejoval čísla 1956, 1961, 1968 a 2017 upomínající na potlačení maďarského povstání, stavbu Berlínské zdi a invazi do Československa. Jak tehdy připomněla ČTK, jen krátce před posprejováním sochy vyšel na ruském armádním webu článek obhajující invazi z roku 1968 (od kterého se pak při setkání s českým prezidentem distancoval ruský premiér Medvěděv).

Moskva posprejování sochy ostře odsoudila jako urážku památky „sovětského velitele, pod jeho vedením vojska 1. ukrajinského frontu v květnu 1945 osvobodila hlavní město Československa, ale také památky všech, kteří padli v boji proti fašismu“.