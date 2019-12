Revoluce, které si nikdo nevšiml. Před sto lety se v Rusku k moci dostali bolševici

Skutečnou revoluci zažilo Rusko už v únoru 1917 (podle v Rusku tehdy používaného juliánského kalendáře), respektive v březnu téhož roku (podle současného gregoriánského kalendáře). Tehdy šlo o spontánní povstání lidových vrstev proti katastrofální ekonomické situaci ve válčící zemi, které přerostlo v politickou revoluci. Výsledkem byla abdikace Mikuláše II. a konec carského režimu.

Následovalo vytvoření Prozatímního výboru Státní dumy, do něhož byli jmenováni zástupci opozičního Progresivního bloku (jeho členy nebyla ultrapravice a socialisté – viz box). Z něj poté vzešla i převážně liberální Prozatímní vláda, která měla zemi vést až do listopadových voleb do Ústavodárného shromáždění.