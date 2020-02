Už ne Pod Kaštany, ale Borise Němcova. Náměstí před ruskou ambasádou má nový název

Rodák ze Soči Boris Němcov v mládí sice – veden příkladem své matky, která byla fyzička – vystudoval radiofyziku na univerzitě v Gorkém, ale brzy začal být činný hlavně ve veřejném životě.

Po černobylské havárii se připojil k ekologickému hnutí Za jadernou bezpečnost v Gorkém. V roce 1990 kandidoval jako nezávislý do Nějvyššího sovětu a jako jediný nekomunista z Gorkého (v té době se však již připravovalo přejmenování na Nižnij Novgorod) uspěl. Během pokusu o státní převrat se přidal k Borisi Jelcinovi a následně byl jmenován prvním gubernátorem Nižněnovgorodské oblasti. Ve funkci setrval šest let a potom již zamířil do vlády. Přibližně rok byl prvním vicepremiérem a ministrem paliv a energetiky Černomyrdinovy vlády, potom ještě několik měsíců vicepremiérem Kirijenkova kabinetu.

V roce 1998 zkolaboval ruský finanční systém a Němcov byl považován za jednoho z viníků. Kirijenkova vláda padla a v té další, Primakovově, již nebyl. S ruským hospodářstvím padly i Němcovovy ambice stát se nástupcem Borise Jelcina v Kremlu.

V roce 1999 ovšem byl zvolen za svoji nově založenou pravicově liberální stranu Svaz pravicových sil do státní dumy a stal se jejím místopředsedou. V dalších letech se začal vymezovat vůči politice nového prezidenta Vladimira Putina, čím se ale dostal do rozporu s částí vlastní strany reprezentované Anatolijem Čubajsem, která nechtěla zaujmout tvrdě protiputinovskou linii. Důsledkem bylo, že se v dalších volbách rozhádaný Svaz pravicových sil do dumy vůbec nedostal. Poslancem byl opět zvolen až v roce 2013.

Boris Němcov ovšem pokračoval v opoziční činnosti i v době, kdy nebyl poslancem. Podílel se na organizování pouličních protestů, zač byl opakovaně zatčen a krátce i uvězněn. Kreml kritizoval kvůli ekonomické situaci v zemi či kvůli válce na Ukrajině a vinil úřady z korupce.

Když se 27. února 2015 Boris Němcov vracel z restaurace, byl na Velkém moskvoreckém mostě zastřelen. Připravoval v té době demonstraci proti válce na Ukrajině. Za jeho vraždu bylo odsouzeno pět Čečenců. Nikdo nebyl usvědčen z toho, že vraždu objednal. Ruská policie tvrdí, že mužem v pozadí byl bývalý bojovník čečenského bezpečnostního praporu Ruslan Muchudinov, který se ukrývá v zahraničí.