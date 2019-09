ŽIVĚ: Zastupitelstvo Prahy 6 rozhodne o Koněvově soše. Starosta ji chce nahradit památníkem

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář dal najevo, že by chtěl nechat sochu Ivana Koněva odstěhovat z bubenečského náměstí Interbrigády. „Budeme navrhovat vypsání nové soutěže na nový pomník věnovaný osvoboditelům hlavního města,“ nastínil, co by ji mohlo nahradit.

V úvodním projevu při jednání zastupitelstva městské části řekl starosta Kolář, že se bude o návrhu usnesení hlasovat tajně kvůli vyhrůžkám, které mu podle jeho slov chodí. „Cítím, že je řada kolegů, kteří se cítí ohroženi,“ uvedl. Odmítl tvrzení o svém spojení s nacistickou stranou, které vyřkl ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. „Stali jsme se svědky toho, že člověk, který má jiný názor, je nálepkován jako ve dvacátých nebo třicátých letech. Div že mi někdo nenašil na klopu třeba růžovou hvězdu,“ řekl.

Podle starosty se na Koněvovu sochu nevztahuje česko-ruská smlouva o ochraně vojenských hrobů a pomníků. Naopak poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM), který vystoupil po něm, míní, že se dohoda týká i této sochy. Podobně jako dříve předseda komunistické strany Vojtěch Filip varoval před jejím porušením.

Naopak další poslanec Jan Lipavský (Piráti) podpořil starostu. „Je to prostě komunistický pomník z roku 1980,“ charakterizoval sochu. Poslankyně SPD Ivana Nevludová naproti tomu řekla, že sochu maršála vnímá jako památník osvoboditelů. Vedení Prahy 6 obvinila, že provozuje „nevkusné divadlo ohledně sochy maršála Koněva“.

Socha by podle místostarosty Jana Laciny (STAN) mohla připadnout „nějaké významné české paměťové instituci“. Starosta se zase zmínil o Olšanských hřbitovech, kde je pohřebiště rudoarmějců.