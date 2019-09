Boj o Koněva vrcholí. Zastupitelstvo posoudí návrh na nahrazení sochy, schůzi doprovodí demonstrace

Sochu Ivana Koněva v pražské Bubenči polil někdo v srpnu barvou. Nebylo to poprvé, ale to, co následovalo, se od předchozích polití výrazně lišilo. Radnice Prahy 6 dala najevo, že nezaplatí vyčištění, vyzvala ruskou ambasádu k diskusi, co se sochou kontroverzního maršála dál, a začala hovořit o jejím nahrazení novým pomníkem osvoboditelů. Nyní by mělo zaznít konečné slovo – budoucnost Koněvova pomníku bude hlavním bodem čtvrtečního jednání zastupitelstva šesté městské části.