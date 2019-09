Ruský ministr: Starosta Prahy 6 by se měl omluvit svým voličům, rodičům, rodičům voličů i jejich dědům

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Medinskému vzkázal, že jeho omluva by mohla celou situaci uklidnit. Ruský politik nyní v rozhovoru řekl, že omlouvat by se měl Kolář. „Slyšel jsem, že požádal o omluvu. Já si myslím, že by se měl omlouvat starosta Prahy 6 občanům Prahy, svým voličům, svým rodičům, rodičům svých voličů, jejich otcům a dědům. Těm především by se měl omluvit. Udělal chybu, to se stává,“ sdělil Medinskij.

„Ministr dlouze hovořil o Koněvovi jako o osvoboditeli,“ popsal rozhovor Karas a dodal, že současné dění kolem sochy je podle ruského politika hrůza a plivnutí do tváře občanům, kteří bojovali proti nacismu.

Opoziční TOP 09 kvůli slovnímu výpadu z ruské vlády požaduje, aby ministr Petříček povolal k vysvětlení ruského velvyslance.

Ve středu se ke kauze vyjádřilo také ruské ministerstvo zahraničí. To obvinilo české politiky z „vedení války proti symbolům vítězství nad fašismem“ a vyzvalo je, aby se nevysmívali památníku Koněvovi. „S potěšením poukazujeme na to, že mnozí odpovědní čeští oficiální představitelé sdílí tento (náš) přístup,“ dodalo.

Sporná socha

Kauza se rozvinula kvůli tomu, že na soše Koněva v pražském Bubenči se občas objevuje rudá barva a různé nápisy. Postava maršála vzbuzuje kontroverze, protože kromě velení na konci druhé světové války se podílel také například na násilném potlačení maďarského povstání v roce 1956 nebo na stavbě Berlínské zdi.