Koněva může nahradit pomník padlým vojákům, navrhuje starosta. Je to symbol, oponuje Foldyna

Socha sovětského maršála Ivana Koněva přilákala v posledních dnech pozornost, když se radnice Prahy 6 rozhodla pomník zakrýt. K tomu přistoupila po srpnovém výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy skupina lidí polila sochu červenou barvou. Postavením lešení a zahalením podobizny chtělo údajně vedení městské části podobným činům zabránit. Proti tomuto kroku se však zvedla vlna odporu.

Spor o Českou republiku

Starosta Prahy 6 tvrdí, že se sporná socha třicet let po sametové revoluci stala předmětem sporu o zahraniční orientaci České republiky. „Koněv vždy v Dejvicích, respektive v Bubenči budil kontroverze. Ale samozřejmě potom, co se tam odehrává v posledních týdnech, tak je logická otázka, zda to není něco, co rozděluje společnost nebo, nedej bože, dělá z Prahy 6 bojiště hybridní války,“ uvažuje Ondřej Kolář.

„Navrch vyplouvají různé síly a tendence, které spojuje takový zvláštní panslavismus. Oni mají putinovské Rusko jako zachránce světa, odmítají naše členství v evropských strukturách, Severoatlantickou alianci mají jako největšího nepřítele. Myslím, že tito lidé se snaží třicet let poté ukázat, že ta země je jejich. To bylo ostatně něco, co říkal pan prezident ve své kampani, tahle země je naše. Jestli se to projevuje způsobem, že je zde lidem vyhrožováno fyzickou likvidací, tak potěš pánbůh,“ pokračuje Kolář.

Starosta Prahy 6 dostal v posledních dnech policejní ochranu, protože mu chodily nenávistné e-maily a textové zprávy vyhrožující fyzickou likvidací jemu i jeho blízkým.