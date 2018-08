Už ne jen maršál osvoboditel: Koněvova socha dostala vysvětlující tabulky

Osvobodil, okupoval, rozdělil

Na žulovém podstavci Koněvovy sochy se tabulky v češtině, ruštině a angličtině objevily v pondělí s tím, že slavnostní odhalení proběhne v půl třetí odpoledne druhého dne, tedy 21. srpna. Zajistit, aby sochu zatím znovu nikdo neznečistil, dostali za úkol strážníci. „Požádali jsme městskou policii, aby zvýšila hlídky. Pomník už byl několikrát terčem,“ podotkl starosta.

Dosud se obdivovatelé sochy na náměstí Interbrigády dočetli, že muž v čepici a vojenském plášti, který jednou rukou kyne a ve druhé drží kytici šeříků, je „významný vojevůdce, maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením“.

Nově se ale dočtou také o tom, že Koněv velel sovětské intervenci v Maďarsku v roce 1956, která zardousila zdejší povstání a stála tisíce životů, a byl u fyzického rozdělení Berlína zdí o pět let později. Maršál Koněv je rovněž nepřímo spojen s itervencí v Československu, která začala rovných 50 let před odhalením vysvětlujících tabulek. Do země přijel na jaře 1968, aby se setkal s nově zvoleným prezidentem Svobodou, zatímco někteří členové jeho delegace začali mapovat terén pro případnou invazi. Koněvova reakce na vpád do Československa však zřejmě nebyla příliš nadšená.