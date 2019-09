Koněvova dcera stáhla návrh na převezení pomníku otce do Ruska

Natalja Koněvová už nechce, aby sochu jejího otce převezli do Moskvy. Prý jen emotivně reagovala na informaci, že by měla zmizet z náměstí v Praze. V paměti má totiž scénu z polského Krakova, kde podobnou strhli s oprátkou na krku.

„Pomník není naše rodinná historie. Je to pomník historické události, vítězství ve druhé světové válce. Ať to tedy řeší český národ, ať to řeší potomci těch, kteří bojovali s fašismem,“ sdělila v rozhovoru pro Českou televizi.

Připomněla, že pomník nepostavil Sovětský svaz ani současné Rusko. Vybudoval ho komunistický režim v roce 1980. „Nikdy by se nemělo pohrávat s historií. Bývá velmi krutá a má tendenci se opakovat,“ myslí si.

Diví se, že pomník otci, který podle ní Prahu zachránil a který obdržel vysoká vyznamenání i na Západě, vyvolává v Praze takové reakce. Připomíná květnové dny, kdy Pražané spontánně ruské vojáky vítali: „Neviděli v nich okupanty ani opovrženíhodné nepřátele.“