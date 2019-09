Petříček ke Koněvovi: Naši partneři možná chtějí rozdělení české společnosti

Medinskij své přirovnání starosty k nacistům potvrdil v rozhovoru se zpravodajem České televize v Rusku Miroslavem Karasem. „Já si myslím, že by se měl omlouvat starosta Prahy 6 občanům Prahy, svým voličům, svým rodičům, rodičům svých voličů, jejich otcům a dědům. Těm především by se měl omluvit. Udělal chybu, to se stává,“ dodal s odkazem na rozhodnutí radnice o zahalení sochy.

Kolář reagoval: „Nevím, za co bych se měl omlouvat. Myslím, že pan ministr, který neváhá kohokoliv označit za nacistu, by měl příště vážit slova, a myslím si, že ta omluva je namístě od něj. Já to považuji za nehoráznost, říkat o někom, že je nacista, že sympatizuje s nacistickým režimem, je prostě hulvátství. Pro mě to znamená jen jediné, že ten člověk si dělá, co chce. Asi nemám potřebu to dál komentovat.“

Česká diplomacie připravuje podle Petříčka další kroky v kauze. „My bychom měli především usilovat o to, aby takovéto záležitosti naše společnosti nerozdělovaly. To je přesně to, co i naši partneři možná i chtějí,“ podotkl šéf diplomacie. „Nesouhlasím s tím, jaká slova ze strany ruských představitelů v této záležitosti padají, myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů,“ dodal.

„Tady vůbec nejde o maršála Koněva a jen málo jde o tu sochu. Jde o to, že takovéto vyvolávání vášní je přesně to, co hraje do karet Kremlu,“ myslí si bývalý generální konzul v Rusku a analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek. „Ruské straně není vůbec nic do toho, co my si tady stavíme nebo bouráme za sochy. Toto není válečný hrob,“ dodal.