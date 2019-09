Ať si o Koněvovi rozhodnou lidé v Praze 6 sami, shodli se Hamáček s Fialou

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij v pátek označil kvůli úvahám o přesunutí sochy starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) za nacistu. Podle Hamáčka do toho ruskému ministrovi nic není a Medinskij „promeškal příležitost mlčet“.

„(Ministr zahraničí) Tomáš Petříček už řekl, že omluva pana ruského ministra by tu věc vylepšila, nebo byla posunem. Jestli to bude formou předvolání ruského velvyslance – proč ne. Určitě si mají co říci. Ruská federace šlápla vedle a ten komentář byl skutečně naprosto zbytečný a urážlivý,“ míní předseda ČSSD.

Sochu by ale nedostraňoval. „Já to beru jako součást historie a za mě tam (k pomníku) stačilo dát vysvětlující tabulky, ty jsou podle mě jasné,“ uvedl ministr. „A pokud to má někdo řešit, ať si to vyřeší Praha 6 formou nějakého referenda,“ uzavřel Hamáček s dodatkem, „ať si to vyřídí pan ministr (Petříček) s (ruským) velvyslancem“.

Fiala: Je třeba, aby s námi Rusko jednalo jako s nezávislým státem

Fiala v reakci na Medinského vyjádření v sobotu uvedl, že Petříčkem požadovaná omluva nestačí a že by si ministr měl předvolat ruského velyvslance, což je v diplomacii krok vyjadřující nesouhlas. „Je nutné, aby s námi jednala i velmoc důstojně, tak, jak se to sluší vůči nezávislému státu,“ dodal v nedělních OVM.

„Je to naše věc, my si to musíme v České republice rozhodnout, ať si to rozhodnou lidé na Praze 6,“ shodl se s Hamáčkem předseda ODS. Osobně by Koněvovu sochu ve veřejném prostoru nechtěl.