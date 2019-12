Z debat o klimatických změnách se stává nové náboženství, kritizoval ve vánočním projevu prezident Zeman

Prezident se v poselství věnoval rovněž změnám klimatu. „Domnívám se, že z diskusí o klimatických změnách se stává nové náboženství. Dovolte mi proto, abych byl kacířem. Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před několika miliony let byla průměrná teplota na zeměkouli o tři stupně vyšší, než je dnes. A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je lidská činnost, a nikoli přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy,“ podotkl Zeman.

Do budoucna by se podle Zemana mohlo stát, že se průmysl „přestěhuje“ za levnější energií do zemí v Asii. „Z Evropské unie by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel,“ varovala hlava státu.

Zeman v poselství komentoval rovněž vnitropolitický vývoj. „Povšiml jsem si demonstrací středoškoláků proti klimatické změně. Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili,“ řekl Zeman.