Národní investiční plán obsahuje projekty za 8 bilionů. Vláda jej po roce tahanic s opozicí představí

Podle Andreje Babiše obsahuje národní investiční plán přes dvacet tisíc projektů v celkové hodnotě asi osmi bilionů korun, které by měly vzniknout do roku 2050. V rozhovoru pro Lidové noviny premiér upřesnil, že plán považuje za databázi investic, přičemž součástí dokumentu není zajištění financování.

„Stěžejní je to, aby se projekty připravovaly. Ne že se bude čekat, až bude vyřešené celé financování, ministr musí vědět, co má popohnat a začít chystat, i když ještě nemá peníze,“ uvedl Babiš. Investiční plán by měl sloužit nejenom vládě, ale také krajům, obcím a také případným investorům, kteří by se zajímali o projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Jednotlivé projekty by měly být zapsané ve veřejně přístupné databázi.