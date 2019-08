„Vlivy jsou přijatelné.“ Nové jaderné bloky v Dukovanech posvětilo ministerstvo životního prostředí

Stavební materiály by měly na stavbu putovat hlavně po železnici. Další podmínky se týkají například prašnosti. Posuzování vlivů se zúčastnily všechny sousední státy i Maďarsko. Ministerstvo obdrželo asi šestnáct tisíc připomínek od veřejnosti, hlavně z Rakouska. Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech se bude podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) vypisovat, až bude jasná příslušná smlouva mezi vládou a firmou ČEZ.

Cílem je podle něj tuto smlouvu uzavřít do konce roku, aby se v příštím roce začala soutěž připravovat. Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu.

Čtyři nynější bloky jaderné elektrárny byly zprovozněny v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ zatím měla strategii provozování těchto bloků přibližně do roku 2035. Letos uvedla, že prověřuje možnosti jejich chodu asi do roku 2045. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik let brzdí nejasnosti o způsobu jeho financování.