David Rath by měl nastoupit do věznice v Ruzyni. Lhůta končí v šest hodin večer

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a středočeský hejtman David Rath by měl do pondělního večera nastoupit do ruzyňské věznice, aby si začal odpykávat sedmiletý trest za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými.