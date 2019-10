Rath si stěžuje, že výzva k nástupu do vězení dorazila příliš rychle. Standardní postup, namítá soud

Za nestandardní a nepřiměřeně rychlé považuje David Rath doručení výzvy k nástupu do vězení. Tu mu policisté předali v úterý. Podle Krajského soudu v Praze jde ale o standardní postup. Bývalý středočeský hejtman musí do ruzyňské věznice nastoupit do pondělního večera, odpyká si tam sedmiletý trest za korupci.