ON-LINE: Stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo bude pokračovat

Kauza možného střetu zájmů

Evropská komise (EK) zaslala koncem listopadu českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních fondů vyplácených skupině Agrofert. Protože auditní proces ještě neskončil, je podle EK obsah zprávy tajný. V jarní předběžné auditní zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podle týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. EK pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.