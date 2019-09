„Ne projevy, ale závazky,“ vyzval šéf OSN před klimatickým summitem v New Yorku

Guterres již dříve vyzval představitele států, aby předložili ambiciózní plány transformace energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství. Mezinárodní společenství by mělo do roku 2030 snížit emise o 45 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Motto pondělní konference OSN zní „Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát“.

„Ukázali jsme, že jsme jednotní a že my, mladí lidé, jsme nezastavitelní,“ uvedla na této akci šestnáctiletá Thunbergová, která začala již před více než rokem pravidelně v pátek protestovat u švédského parlamentu. Svou činností inspirovala vznik studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), v jehož rámci studenti místo pátečního vyučování stávkují a požadují důraznější postup proti zhoršování životního prostředí.

„Politikové jsou určitým způsobem zpožděni, teprve jim pomalu dochází, že lidé chtějí zásadní změnu a ti mladí, středoškoláci, to velmi jasně zdůrazňují a tlačí dopředu, protože si uvědomují, že když mluvíme o změnách do roku 2050, zastihne je to ještě za jejich života, a chtějí mít také děti,“ řekl Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy s tím, že politikové často přemýšlí pouze v horizontu volebních období. „To s délkou lidského života je nekompatibilní a zejména to není kompatibilní s tím, jak rychle a jak dlouho ta změna klimatu bude probíhat,“ dodal Moldan.