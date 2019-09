Německá vláda se shodla na klimatickém balíčku, vyjde na víc než 50 miliard eur

Systém se bude podle veřejnoprávní televize ARD rozjíždět pomalu a na začátku v roce 2021 počítá s pevnou cenou 10 eur za tunu vypuštěného CO 2 . Ta má do roku 2025 stoupnout na 35 eur. To je přitom cena, s níž řada expertů počítala už pro začátek. Víceméně tržně, ale stále s omezením minima a maxima, se cena CO 2 bude utvářet až od poloviny dvacátých let.

Způsob, jakým by se měla stanovit cena za vyprodukovanou tunu CO 2 v oblastech dopravy a bydlení a také její minimální výše, patřil k hlavním sporným bodům. Nakonec se politici dohodli na modelu emisních povolenek, který má podle agentury DPA vést od roku 2021 k postupnému zdražování.

Kritici: Opatření nejsou dostatečná

Řada odborníků, aktivistů i někteří politici už dopředu hovořili o tom, že chystané plány nejsou dostatečné. Už nyní je podle nich jasné, že Německo nesplní své cíle pro rok 2020, do kdy měly německé emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 klesnout o 40 procent. Po celé zemi se proto konají rozsáhlé demonstrace za důslednější boj proti měnění klimatu.

Německá organizace Deutsche Umwelthilfe hovoří o selhání na celé čáře, hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) zase o skandálu. Vadí mu mimo jiné to, že se dopředu neposunul termín odklonu od uhelné energetiky plánovaný na rok 2038 i to, že cena za tunu CO 2 v oblastech dopravy a bydlení, s níž balíček pro začátek počítá, je příliš nízká.

Jiné by podle hnutí i některých expertů měly být také cíle snižování emisí skleníkových plynů samotné. Například profesor na univerzitě v nizozemském Wageningenu Niklas Höhne má za to, že by Německo mělo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 procent do roku 2030, aby se podařilo naplnit klimatickou dohodu z Paříže.

Opozice: Nesociální, neefektivní, bez vize

Kritika balíčku se ozývá i ze strany opozice. Levice je hodnotí jako „nesociální a neefektivní“, liberálové (FDP) zase jako opatření bez vize pro skutečně účinnou ochranu klimatu. Protestní Alternativa pro Německo pak úplně zpochybňuje to, jestli za změny klimatu je vůbec primárně zodpovědný člověk. Drtivá většina německých politiků, včetně Merkelové takový postoj odmítá.

Aby spolková republika snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, potřebuje, aby klesly ze současných zhruba 866 milionů tun ročně na 563 milionů tun. Nejvíce se musí zapracovat na sektoru dopravy, v němž je množství emisí dodnes prakticky stejné jako v roce 1990.