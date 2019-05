Změny klimatu rozhýbaly před eurovolbami i německé politické klima

Z ekologie a zejména z klimatických změn se stalo dominantní téma volební kampaně. I vlivem loňského tropického léta a horkého nástupu letošního jara. Na německé poměry nezvykle vysoké teploty ekologičtí aktivisté označují za hmatatelný důkaz, že ke změnám klimatu dochází.

„Dvacet šest procent Němců označuje klimatické změny a jejich následky za nejdůležitější volební téma,“ potvrzuje politoložka Stella Schallerová, že ekologie německou společností rezonuje. Zájem o životní prostřední nahrává Zeleným. Tato strana jde podle průzkumů do voleb jako druhá nejsilnější formace.

Klima hrálo prim také ve velké debatě dvou nejžhavějších kandidátů na post předsedy Evropské komise – Jense Timmermanse a Manfreda Webera. „Musíme přestavět celou ekonomiku. Pokud to neuděláme, ztratíme celou generaci,“ prohlásil Timmermans. „To ale znamená vyšší ceny paliva a vytápění pro chudší část společnosti,“ namítal Weber.

Zelenou pro životní prostředí, nebo dieselové motory?

Právě dilema, jak omezit emise a zároveň nezardousit průmysl nejsilnější evropské ekonomiky, rozděluje německé strany. Liberálové odmítají restrikce. Zcela opačným směrem se vydala Alternativa pro Německo. Jeden ze sloganů této strany zní: Místo zeleného šílenství – záchrana dieselového motoru. Nováček německé politické scény slibuje bojovat ne proti změnám klimatu, ale za německý průmysl.

Sny omezit produkci dieselových motorů a zakázat vjezd autům na naftu do center některých měst už v Německu vyvolaly tisícové demonstrace po vzoru francouzských žlutých vest. „Konec spalovacích motorů by znamenal, že by mnozí museli začít chodit pěšky nebo si opatřit koně,“ komentuje ironicky diskusi o klimatu představitel AfD Michael Adam.