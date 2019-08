Německá vláda schválila podporu regionům, které budou zasaženy odklonem od hnědého uhlí

Odklon od uhlí, z něhož Německo teď čerpá asi třetinu energie, bude postupný. Do roku 2022 se mají uzavřít uhelné elektrárny o celkovém výkonu 12,5 gigawattu. Do roku 2030 se pak počítá s koncem dalších elektráren, takže v tu dobu by spolková republika z uhlí získávala maximálně 17 gigawattů ročně, zatímco dnes je to asi 45 gigawattů.

Do konce roku 2038 se energie z uhlí přestane v Německu využívat zcela. V případě, že na tom bude shoda všech aktérů, bude možné termín uspíšit na rok 2035. Příslušný zákon má být připraven v příštích týdnech.

V loňském roce skončila v Německu těžba černého uhlí.

Signál i pro Křetínského

V německé energetice podniká také Energetický a průmyslový holding (EPH), který většinově ovládá český miliardář Daniel Křetínský.

Podle jeho webových stránek patří do holdingu hnědouhelná společnost Mibrag, která provozuje dva klasické kogenerační zdroje (Deuben, Wählitz) a větrnou elektrárnu Schleenhain. Dále pak černouhelná elektrárna Kraftwerk Mehrum či provozovatel čtyř lignitových dolů a čtyř německých elektráren LEAG. Stejně tak i HSR (Helmstedter Revier), provozující hnědouhelnou elektrárnu Buschhaus a povrchový důl Schöningen v Dolním Sasku. Další společnosti holdingu Saale Energie (Schkopau) pak patří minoritní podíl v elektrárně Schkopau.

Co Česku řekne uhelná komise?

V Česku se tento týden sešla poprvé uhelná komise a vytvořila tři pracovní skupiny. Zabývat se budou časovým harmonogramem, legislativními náležitostmi a sociálními a ekonomickými dopady v souvislosti s útlumem těžby uhlí. První zásadní závěry lze od komise očekávat nejdříve za rok, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uhelná komise má řešit nejen útlum těžby uhlí v Česku, ale také celkový energetický mix včetně obnovitelných zdrojů či jádra.

Z červencových údajů Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) vyplývá, že uhelné elektrárny už nemá deset evropských států, další země jejich odstavení plánují nebo o něm uvažují.

V České republice se v roce 2017 nejvíce elektřiny vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách (42 procent), na jaderné elektrárny připadala třetina. Následovaly obnovitelné zdroje energie (celkem 11 procent), černé uhlí (pět procent) a zemní plyn (čtyři procenta).