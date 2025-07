Do České republiky už přes čtvrt roku neteče ropa z ropovodu Družba. Od března přitéká jen přes jihozápadní TAL, respektive jeho českou větev IKL. V centrálním tankovišti se ale ruská ropa stále skladuje, a to až do vyčerpání zásob. Poté ji nahradí jiné druhy „černého zlata“. Do tuzemska proudí nejčastěji z Asie, severní Afriky a severní Evropy.