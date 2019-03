„Naše země už nikdy nepodlehne ani nebude obětována.“ Před 20 lety Česko vstoupilo do NATO

V říjnu 1991 ministři zahraničních věcí Polska, Maďarska a Československa společně prohlásili, že si jejich státy přejí, aby se zapojily do činnosti NATO. Úvahy o neutralitě nebo o vzniku nového evropského systému utichly a jasným cílem se stalo členství v alianci.

Část Západu včetně řady amerických politiků však byla k rozšiřování aliance na východ zdrženlivá. Obávali se, že by to v hroutícím se Sovětském svazu vedlo k posílení konzervativních komunistů proti Michailu Gorbačovovi. Po moskevském puči, kdy se tyto síly neúspěšně pokusily ovládnout zemi, taková obava padla. Jedním z důsledků puče ale bylo urychlení rozpadu Sovětského svazu, ke kterému došlo v závěru roku 1991.

I když si byl dobře vědom, že jde o běh na delší trať, naznačil i zájem o budoucí členství. „Víme, že řádnými členy NATO se zatím z mnoha různých důvodů stát nemůžeme. Zároveň se domníváme, že aliance zemí, které spojuje ideál svobody a demokracie, by se neměla natrvalo uzavírat sousedním zemím, které směřují k témuž cíli.“

„Uběhl rok plný dramatických událostí a my dnes vidíme, že dějiny postupují přece jen klikatějšími a komplikovanějšími stezkami, než jakými se nám zdály postupovat ve chvílích prvního okouzlení z velkých změn, jichž jsme byli svědky a účastníky,“ prohlásil Havel.

Zásadní roli v tom měl především prezident Václav Havel. Přestože vyjadřoval i obavy z fungování aliance po rozšíření, vytkl si vstup země do NATO za jeden z hlavních cílů svého prezidentství. Jméno Havel fungovalo ve Spojených státech spolehlivě a jeho vliv ještě zesílil, když republikána Bushe v Bílém domě vystřídal v roce 1992 demokrat Bill Clinton.

„Nebýt Václava Havla, je otázkou, jestli by se republika do první vlny rozšíření NATO dostala. V tomhle si prezident, možná zejména dnes, kdy je často předmětem různých kontroverzí, zaslouží plný kredit. Ti, co na americké scéně prosazovali rozšíření NATO, se dovolávali významu, velikosti a vlivu Polska a významu, velikosti a osobnosti Václava Havla,“ upozornil v roce 1999 tehdejší český velvyslanec v USA Alexandr Vondra.

Proti vstupu byl jen Levý blok a sládkovci

Vstup do NATO byl cílem i pro Občanskou demokratickou stranu, která v roce 1992 vyhrála volby a stala se po vzniku samostatného Česka hlavní vládní politickou silou. „Bouře, která se zvedá na Východě, kde se rozpadá staleté ruské koloniální impérium, velí usilovat o co nejrychlejší a co nejtěsnější připojení k Severoatlantické alianci,“ uvedla tehdy strana a tvrdě kritizovala nápady na zrušení NATO a vyhlášení neutrality.

Další strany členství v NATO opatrně podporovaly, nebo se k němu z obav z reakce svých voličů raději příliš nevyjadřovaly. To byl případ i tehdejší ČSSD – Miloš Zeman sice sám pro vstup do aliance byl, chtěl ale pro svou tehdy ještě slabou stranu získat voliče a tak se proti jasným příznivcům členství ve straně vymezoval.

Proti vstupu do aliance byly ostře pouze krajní politické proudy – na jedné straně Levý blok (spojení KSČM a Demokratické levice), který chtěl být „mimo jakékoliv vojenské bloky“, a na straně druhé republikáni Miroslava Sládka. Ti o voliče bojovali vyhroceným nacionalismem a protiněmeckou rétorikou. Tvrdili, že Česko žádné nepřátele nemá a vstup do aliance by znamenal omezení suverenity a posílání peněz „do Bruselu“.

Čekání na členství

Aliance si však s požadavkem tří zemí na rychlý vstup nevěděla příliš rady. Sama hledala nový směr, ale na to nebyl kvůli vývoji v postkomunistických zemích čas. Mnozí také považovali zapojování zemí, které ještě nedávno stály na nepřátelské straně, za předčasné a uspěchané.

V roce 1994 Clintonova administrativa schválila novou politiku vůči zemím střední a východní Evropy, v rámci níž stanovila principy politiky USA k NATO. Plánem bylo pozvat nové evropské demokracie do aliančního programu Partnerství pro mír. Za Česko v něm podepsal účast tehdejší premiér Václav Klaus.