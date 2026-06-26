Za útok na vánoční trhy v Magdeburku uložil soud doživotí

Na doživotí poslal v pátek německý soud do vězení saúdskoarabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. Jednapadesátiletý Tálib Abdalmuhsin zabil při zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí šest lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po patnácti letech.
Saúdský Arab vjel mezi stánky vánočních trhů v centru hlavního města Saska-Anhaltska 20. prosince 2024. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Čelil proto obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni.
Proces začal za přísných bezpečnostních opatření loni v listopadu. Byl jedním z největších v poválečných dějinách Německa. Vzhledem k velkému počtu vedlejších žalujících, jichž bylo více než 200, a také zájmu veřejnosti a médií se konal v soudní síni, která byla v Magdeburku postavena zvlášť kvůli tomuto procesu. Je dlouhá 65 a široká 30 metrů a nabízí přes 200 míst k sezení. Po procesu bude opět rozebrána.
Abdalmuhsin před útokem pracoval jako lékař ve věznici ve městě Bernburg, staral se o psychické zdraví trestanců. Do Německa přišel už v roce 2006 a v roce 2016 požádal o politický azyl, který získal. Do hledáčku německé policie se dostal hned několikrát, mimo jiné kvůli výhrůžkám útokem. Podle agentury DPA ale jako odpůrce islamistů vždy propadl bezpečnostním sítem.
Podle generálního státního zastupitelství muž svůj čin dlouho dopředu plánoval. Neměl žádné vážnější ideologické cíle, jednal z osobních pohnutek – především kvůli nespokojenosti s prací německých úřadů. S nimi se totiž opakovaně dostával do sporů. Podle psychiatrického posudku trpí Abdalmuhsin narcistní poruchou osobnosti a má enormní potřebu, aby se mu dostávalo pozornosti. Během procesu několikrát držel hladovku.
Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před loňskými únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost. Volby vyhrála konzervativní unie CDU/CSU současného kancléře Friedricha Merze. Výrazně ale uspěla také protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD), která získala 20,8 procenta hlasů a je nyní nejsilnější opoziční stranou.