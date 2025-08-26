Útočník z Magdeburku plánoval atentát už před dvěma lety, píše Der Spiegel

Saúdskoarabský lékař, který loni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku, plánoval atentát už před dvěma lety. S odvoláním na obžalovací spis o tom informoval časopis Der Spiegel. Terčem plánovaného útoku se mělo stát sídlo státního zastupitelství v hlavním městě Saska-Anhaltska.
Nyní padesátiletý Saúdský Arab Tálib A. najel loni 20. prosince večer na vánoční trhy v centru Magdeburku, metropole spolkové země Sasko-Anhaltsko. Zabil šest lidí a více než tři sta dalších zranil. Nyní čelí obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni. Podle generální prokuratury byla motivem činu frustrace ze styku s německými úřady.
Podle časopisu Der Spiegel chtěl přitom Tálib A., který byl nespokojený s průběhem a výsledky svých civilních sporů a cítil frustraci z neúspěchu různých trestních oznámení, už v roce 2023 spáchat atentát na budovu státního zastupitelství v Magdeburku. Využít chtěl plynové bomby. Na čin se podle vyšetřovatelů připravoval, pronajal si už i auto, nakonec ale od svých plánů upustil.
Obžalobu kvůli útoku na vánoční trhy podala generální prokuratura v Naumburgu před týdnem. Kdy začne soud, zatím není jasné. Prokuratura hodlá předvolat 410 svědků, pět soudních znalců a předložit 494 listin a 33 dalších dokumentů. Vzhledem k tomu a k očekávanému velkému zájmu médií je třeba postavit zcela novou dočasnou soudní síň. Hotová by měla být v září.
Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost. Po útoku v Magdeburku přinesl zlom v kampani lednový útok v Aschaffenburgu, kde neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu napadl skupinu dětí ze školky.
Zabil dvouletého chlapce a 41letého muže, který přispěchal na pomoc. V únoru najel v Mnichově odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu vozem do průvodu odborářů a zranil téměř čtyřicet lidí. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly. Dva dny před volbami pak mladý Syřan pobodal španělského turistu u památníku holocaustu v Berlíně.