Německá generální prokuratura kvůli prosincovému útoku na vánoční trhy v Magdeburku obžalovala saúdskoarabského lékaře z šestinásobné vraždy a pokusu o vraždu dalších 338 lidí. Tálib A. chtěl podle státního zastupitelství zabít co nejvíce lidí kvůli frustraci ze styku s německými úřady. Na soud čeká ve vazbě.
Německá prokuratura obžalovala útočníka z Magdeburku
Nyní 50letý Saúdský Arab najel loni 20. prosince večer na vánoční trhy v centru Magdeburku, metropole spolkové země Sasko-Anhaltsko. Podle prokuratury jeho jízda trvala jednu minutu a čtyři vteřiny, muž jel přitom rychlostí až 48 kilometrů za hodinu. Zabil šest lidí – pět žen ve věku od 45 do 75 let a devítiletého chlapce. Dalších více než tři sta lidí zranil.
Generální prokuratura uvedla, že Táliba A. obžalovala z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni. Zároveň napočítala 309 zraněných a dalších 29 lidí, které podle ní sice Tálib A. při své zběsilé jízdě nezranil, o jejich život ale usiloval. Muž přitom podle obžaloby čin spáchal z nízkých pohnutek, což je u německých soudů přitěžující okolnost.
„V době zběsilé jízdy nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek a jednal zjevně kvůli nespokojenosti a frustraci z průběhu a výsledku civilních sporů a neúspěchu různých trestních oznámení,“ informovala dále prokuratura. Cílem Táliba A. podle ní bylo „zabít neurčité, co možná největší množství osob“. Podle výsledků vyšetřování přitom čin plánoval několik týdnů. Komplice neměl.
Proces si vyžádá novou síň
Kdy začne soud, zatím není jasné. Prokuratura hodlá předvolat 410 svědků, pět soudních znalců a předložit 494 listin a 33 dalších dokumentů. Vzhledem k tomu a k očekávanému velkému zájmu médií je třeba postavit zcela novou dočasnou soudní síň. Hotová by měla být v září.
Do vyšetřování případu se kromě kriminalistů pustili také politici v Sasku-Anhaltsku. V místním sněmu vznikl vyšetřovací výbor, který se zabývá především bezpečnostními opatřeními na trzích a možným pochybením úřadů.
Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost.
Po útoku v Magdeburgu přinesl zlom v kampani lednový útok v Aschaffenburgu, kde neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu napadl skupinu dětí ze školky. Zabil dvouletého chlapce a 41letého muže, který přispěchal na pomoc.
V únoru najel v Mnichově odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu vozem do průvodu odborářů a zranil téměř čtyřicet lidí. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly. Dva dny před volbami pak mladý Syřan pobodal španělského turistu u památníku holocaustu v Berlíně.