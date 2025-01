Scholz: Německo nesmí omezit právo na azyl

Útokům, jakými byly ty z Aschaffenburgu z minulého týdne či z Magdeburku, Solingenu a Mannheimu z minulého roku, lze podle kancléře zabránit i se současnými pravidly, není třeba je zpřísňovat.

Také deportace, po kterých CDU/CSU volá, jsou podle Scholze i nyní možné. Zdůraznil, že Německo jako jediná evropská země vypravila deportační let do Afghánistánu, a nyní připravuje další. Jakmile to situace dovolí, bude Německo podle kancléře deportovat také do Sýrie.

Kritiku si vysloužil opoziční předák Merz od kancléře také za to, že je ochoten předložené návrhy schválit s kýmkoli, kdo je bude ochoten podpořit, tedy i se stranou Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. „Po volbách nesmí mít CDU/CSU a AfD většinu,“ upozornil Scholz.