Německé úřady po útoku v Magdeburku čelí kritice kvůli podcenění situace

ČT24

, kma

před 21 m minutami | Zdroj: ČT24

Pieta v Magdeburku

Německé bezpečnostní složky po pátečním útoku na vánoční trh v Magdeburku čelí rostoucím pochybám o tom, zda situaci nepodcenily. Ukázalo se, že Saúdský Arab spojovaný s útokem měl dlouhodobé spory s úřady a že policie mu loni poslala varovný dopis, protože ho osobně nezastihla. Právě nad využitím pošty se pozastavil deník Bild. Kritiku vyvolává i koncept zabezpečení magdeburského trhu, jelikož útočník do davu u vánočních stánků najel nechráněným vjezdem pro záchranáře. Okolnostem a pozadí činu se v pátek odpoledne bude věnovat sasko-anhaltský zemský sněm.

„Tři dny po smrtonosné jízdě v Magdeburku zní otázka stále důrazněji: Jak bezpečnostní úřady podcenily nebezpečnost Táliba A.?“, ptá se nejprodávanější německý deník Bild. Padesátiletý Tálib A. ze Saúdské Arábie se v Německu živil jako psychiatr a psychoterapeut. Ve sporu o uznání zkoušek podle médií vyhrožoval zástupcům lékařské komory spácháním činu, který vyvolá mezinárodní pozornost. Poukazoval přitom na atentát na bostonský maraton z roku 2013. Policie však tehdy v jeho bytě nenašla žádné stopy, nicméně soud kvůli výhružkám a ohrožování veřejného pořádku uložil útočníkovi pokutu 900 eur. „Proti tomu se ohrazoval, stěžoval si na zemském ministerstvu vnitra a nadával soudcům do rasistů. Vyhrožoval tím, že si pořídí pistoli,“ popsal zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.

Útočník mohl být závislý na drogách Mezi pacienty si podle Bildu Tálib A. vysloužil přezdívku Doktor Google, protože si musel vyhledat například to, co je trombóza. Ani práce s injekcí nebyla podle deníku jeho silnou stránkou, při očkování proti nemoci covid-19 se píchnul do prstu. U pacientů se lékař věnoval jejich závislostem, nyní však čelí podezření, že byl sám závislý, neboť jeden z testů na drogy po útoku vyšel pozitivně, uvedl Bild. Někteří pacienti dokonce odmítali, aby je ošetřoval. Veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR upozornila, že podobné přešlapy vyvolávaly pochybnosti, zda byl muž opravdu vystudovaný lékař.

Deník dále napsal, že Tálib A. byl policii a úřadům dobře znám kvůli opakovaným výhrůžkám, které roky činil. Například loni v létě v e-mailu pohrozil státnímu zastupitelství v Kolíně nad Rýnem jistou akcí, aby prý „obnovil spravedlnost“. Hrozbu ale zřejmě nikdo nebral vážně, ačkoli Spolkový kriminální úřad (BKA) o muži a jeho násilnických projevech vedl složku. Výhrůžku úřady očividně vyhodnotily jako abstraktní, policie na ni ale zareagovala. Táliba A. však neoslovila osobně, ale poslala mu vytýkací dopis, nad čímž se Bild pozastavuje. „Tímto Vás vyzýváme, abyste psaní v takovéto formě zanechal. Mohlo by to mít trestně právní důsledky,“ citovala stanice MDR z dopisu. Podobné dopisy policie využívá jako varování či napomenutí. Pochybnosti o zabezpečení vánočních trhů Dalším sporným bodem je bezpečnostní koncept vánočních trhů. Po útoku v roce 2016 na vánoční trh v Berlíně, který si vyžádal třináct obětí včetně jedné Češky, bývají akce tohoto druhu zabezpečeny mimo jiné betonovými bariérami. Média i veřejnost se proto ptají, jak je možné, že se útočníkovi podařilo do davu vůbec najet. Zástupce magdeburské radnice Ronni Krug k tomu uvedl, že útočník na trh vjel přes záchranářský příjezd, který musí být volný. Tento vjezd ale podle konceptu měla blokovat policejní hlídka zaparkovaným služebním vozem, na místě však žádná uzávěra nebyla. Podle médií chyběla několik dní. Situace v Magdeburku Útok v sasko-anhaltské metropoli Magdeburku si vyžádal pět mrtvých a dvě stě zraněných. Situace vážně zraněných lidí, kterých je podle informací německých úřadů čtyřicet, je nadále kritická a úřady tak mají obavu, že by počet obětí mohl ještě vzrůst. Polák uvedl, že vánoční trhy v Magdeburku jsou zrušené, stejně jako jsou zavřená divadla a městská zařízení. Německá města zároveň ohlásila, že bezpečnostní opatření ještě zpřísní, nicméně k dalším zavíráním vánočních trhů v ostatních německých městech nedochází. „Svaz vystavovatelů a stánkařů řekl, že to je dobrá zpráva, protože by německá veřejnost neměla uhýbat před tímto nebezpečím, lidé by měli mít možnost užít si vánoční atmosféru, ale samozřejmě s tím, že by bezpečnostní opatření měla být přísnější,“ uvedl Polák.

Zpravodaj ČT Pavel Polák k situaci po útoku v německém Magdeburku (zdroj: ČT24)