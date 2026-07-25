Vysokým komisařem OSN pro lidská práva zůstane Türk, rozhodlo Valné shromáždění

Valné shromáždění OSN v pátek drtivou většinou schválilo prodloužení mandátu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka o čtyři roky, navzdory nesouhlasu Spojených států, Izraele a Ruska. Informuje o tom agentura Reuters. Rakouský právník a diplomat je vysokým komisařem OSN pro lidská práva od roku 2022.
Ruský protinávrh na prodloužení Türkova mandátu o zhruba dva měsíce, tedy jen do konce roku, naprostá většina členských států odmítla.
Pro prodloužení Türkova mandátu o čtyři roky hlasovalo 144 členských států včetně Česka. Proti byly USA, Izrael, Rusko, Burkina Faso, Argentina, Mali, Niger, Nikaragua a Trinidad a Tobago. Třináct zemí se zdrželo hlasování.
Generální tajemník OSN António Guterres, který s Türkem v minulosti úzce spolupracoval a jehož funkční období skončí v prosinci, navrhl, aby byl stávajícímu vysokému komisaři OSN pro lidská práva mandát, který měl vypršet v říjnu, obnoven na další čtyři roky.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva je oddělením v rámci sekretariátu OSN, které dohlíží na uplatňování a ochranu lidských práv tak, jak je zaručuje mezinárodní právo, zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv vyhlášené Valným shromážděním OSN v roce 1948. V čele úřadu stojí vysoký komisař pro lidská práva, který koordinuje jeho aktivity. Jeho funkční období je čtyřleté s možností znovuzvolení na další čtyři roky.