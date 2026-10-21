V částech Paříže bude třetí noc v řadě platit zákaz vycházení

V některých částech Paříže bude ve středu večer potřetí v řadě platit noční zákaz vycházení, informovala agentura AFP s odvoláním na policejní prefekturu. Policie toto krajní opatření zavedla po násilnostech, které provázely sobotní demonstrace proti vysokým životním nákladům. Současně zakázala i shromáždění a pochody, které se měly konat ve čtvrtek přes den v některých částech města.
Zákaz nočního vycházení se týká zejména pařížského náměstí Republiky. Podobné nařízení bylo podle francouzských médií vyhlášeno stejně jako v minulých dnech v Lyonu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu už v úterý řekl, že pokud se osvědčí, budou zákazy nočního vycházení pokračovat.
Ve středu večer a v noci se také v hlavním městě v okolí Elysejského paláce, Národního shromáždění nebo na třídě Champs-Élysées nesmějí konat neohlášené veřejné akce. Ve středu večer pak prefektura zakázala veřejná shromáždění na řadě z těchto i dalších míst i v průběhu čtvrtka.
Mezi zapovězené oblasti patří okolí Elysejského paláce, tedy sídla prezidenta, okolí paláce Matignon (úřad předsedy vlády), Národní shromáždění, Senát a také turisticky atraktivní lokality, jako jsou Louvre nebo třída Champs-Élysées.
„Pobyt a pohyb osob účastnících se průvodů, pochodů a shromáždění, které nebyly nahlášeny v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, jsou v těchto oblastech zakázány“ ve čtvrtek od 8:00 do 20:00, uvádí se podle AFP v nařízení prefektury.
V ulicích některých francouzských měst se v sobotu odehrávalo dlouho nevídané násilí. Výtržníci ničili veřejnou infrastrukturu, pobočky bank a nadnárodních firem nebo rabovali obchody. Podle francouzské vlády stály za víkendovými střety skupiny patřící ke krajní a extrémní levici. Opozice kabinet kritizuje za to, že nedokázal střetům zamezit.