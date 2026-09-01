Pokud se USA vrátí k respektování dohody, Írán učiní totéž, řekl Pezeškján

Jestliže se Spojené státy vrátí k naplňování svých závazků vyplývajících z červnového memoranda o porozumění, Teherán začne okamžitě recipročně jednat. Íránský prezident Masúd Pezeškján to uvedl v úterý na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v Kyrgyzstánu, píše agentura AFP.
Vyjádření íránského prezidenta přichází poté, co v noci na pondělí USA a Írán provedly po měsíci relativního klidu vzájemné omezené vzdušné údery.
Cílem v červnu podepsaného americko-íránského memoranda bylo ukončit válku, kterou na konci února zahájily Spojené státy a Izrael společnými útoky na Írán. Dohoda se nicméně postupně zhroutila, přičemž Washington a Teherán se vzájemně obviňovaly z jejího porušování.
Hlavním sporným bodem zůstává otázka Hormuzského průlivu, který je stěžejní trasou pro vývoz ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu. Teherán na začátku války v podstatě zastavil dopravu v průlivu, a to jak výhrůžkami, tak útoky, což mimo jiné vedlo k celosvětovému nárůstu cen pohonných hmot. Spojené státy později zahájily námořní blokádu Íránu, jejímž deklarovaným cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.
Írán v minulosti oznámil částečné znovuotevření průlivu s tím, že plavidla mohou úžinou proplouvat pouze určenou severní trasou po koordinaci s íránskými ozbrojenými silami. Teherán zároveň žádá konec americké blokády.
Teherán si chce udržet kontrolu nad správou průlivu, zatímco Spojené státy žádají svobodnou a bezpečnou plavbu tankerů a nákladních lodí úžinou. Obě země v uplynulých měsících opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády. USA také na Írán následně uvalily nové hospodářské sankce.