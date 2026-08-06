Počet obětí rychle se šířící eboly v Kongu přesáhl 1800. Celkový počet potvrzených případů nákazy vrostl na téměř čtyři tisíce, vyplývá z dat konžských úřadů, které citovala agentura Reuters.
Epidemie byla ve středoafrické zemi vyhlášena 15. května. Nákaza si ke čtvrtku vyžádala 1801 mrtvých. Potvrzených případů je 3973.
Nákaza se soustřeďuje především v odlehlé provincii Ituri ve východním Kongu, kde se vyskytuje téměř 90 procent případů, ale byla potvrzena i v pěti dalších provinciích, včetně města Kisangani, které patří k největším v zemi.
Nynější šíření eboly způsobuje kmen viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani léčba. Reakci na epidemii brzdí zpoždění při sledování kontaktů, obtížný přístup do postižených oblastí, nedůvěra místních komunit a násilí ze strany ozbrojených skupin i některých obyvatel, uvedlo středisko Africa CDC.
Nejnovější epidemie si vybírá oběti rychleji než jakákoli předchozí, včetně epidemie z let 2014 až 2016, kdy bylo hlášeno 28 tisíc případů nákazy, z nichž více než 11 tisíc lidí zemřelo. Tehdy trvalo asi osm měsíců, než počet úmrtí dosáhl jednoho tisíce.
Epidemie eboly v Kongu v letech 2018 až 2020 znamenala téměř 2300 obětí z přibližně 3500 nakažených. Celosvětově virus eboly za posledních 50 let zabil více než 15 tisíc lidí, převážně v Africe.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.