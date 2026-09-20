Moskevské úřady při „volbách“ hlásí problémy i klidný průběh

V místnostech v Moskvě úřady přestaly na několik hodin vydávat papírové hlasovací lístky, zdůvodňují to poruchami na počítačích, píší nezávislé weby Meduza a Nastojaščeje vremja. Šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová podle státní agentury RIA Novosti uvedla, že úřady během těchto „voleb“ zaznamenaly přes tisíc vln kybernetických útoků na infrastrukturu, ale „volby“ jsou podle ní klidné a důstojné. Hlasují i Rusové žijící v Česku, a to na ruském velvyslanectví v Praze.
Někteří voliči serveru Meduza řekli, že volební místnosti v Moskvě přestaly vydávat papírové hlasovací lístky kvůli výpadkům v elektronickém systému evidence voličů. Členové volebních komisí vyzývají Rusy, aby místo toho hlasovali on-line, což ale mnozí odmítají, píše web. Nejmenovaný pozorovatel podle něj řekl portálu Sotavision, že problémy se vyskytly po celé metropoli. Panuje přesvědčení, že pro úřady je snazší kontrolovat výsledky distančního elektronického hlasování než papírové lístky, podotkl web Meduza.
Místopředseda moskevské volební komise Dmitrij Reut řekl v neděli odpoledne podle RIA Novosti, že moskevský systém pro distanční hlasování a elektronický seznam voličů čelí rozsáhlým hackerským útokům. V jiné zprávě ale agentura citovala jeho prohlášení, že vše spojené s „volbami“ v Moskvě funguje normálně a jsou k dispozici všechny způsoby hlasování.
„Bylo zaznamenáno více než tisíc vln DDoS útoků na zapojenou infrastrukturu Ruské federace, která je využívána v rámci volebního procesu,“ tvrdí Pamfilovová. Útoky podle ní byly vedeny především ze zahraničí. „Přicházejí z Británie, Ukrajiny, Brazílie, Indonésie, a dokonce i z Indie,“ uvedla činitelka podle RIA Novosti. Dále prohlásila, že „volby“ v Rusku pokračují klidně a důstojně. „I nás udivuje, jak klidně a důstojně probíhají, navzdory všem hysterickým pokusům našich odpůrců,“ prohlásila.
Třídenní „volby“ do Státní dumy a také do regionálních úřadů v neděli v osm hodin večer středoevropského letního času končí. Následně se čekají první údaje o výsledku, ty kompletní by měly být k dispozici v pondělí. Očekává se, že v hlasování, přísně kontrolovaném Kremlem, opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského vůdce Vladimira Putina. „Volby“ v Rusku nejsou považovány za férové ani demokratické.
Zároveň jde o první hlasování od plnohodnotného ruského vpádu na Ukrajinu v roce 2022. Ta od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl v neděli starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle britské BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Rusko hlasování pořádá i na okupovaných územích na Ukrajině.
Rusové hlasují i v Česku
Rusové žijící v Česku v neděli od rána hlasují na ruském velvyslanectví v Praze 6. Několik desítek jich dorazilo před budovu již v ranních hodinách, dopoledne pak chodili lidé volit jednotlivě či ve skupinkách. Fronta čítající zhruba třicet až čtyřicet čekajících se před ambasádou utvořila v poledne, po nějakou dobu pak zůstala stejně dlouhá. Do 13:00 lístky v Praze podle zástupců ruského politického hnutí Vesna odevzdalo zhruba čtyři sta Rusů. V Česku mohou Rusové chodit hlasovat pouze v neděli.
V poledne přišel na ambasádu odevzdat hlas také Dmitrij, rodák z Voroněže, který žije v Praze od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. „Podporuji myšlenku, že Rusové, kteří chtějí demokracii anebo alespoň nastartování nějakých demokratických změn, přišli volit ve 12:00 hodin,“ řekl. K tomu vyzvali opoziční politici, kteří žijí v emigraci.
Dmitrij uvedl, že nakonec dal svůj hlas Komunistické straně Ruské federace. Nebyla to ale jeho první volba. „Vlastně nesouhlasím s jejich programem, nejsem komunista, ale v současné chvíli je to jediná strana, která vystupuje opozičně k vládě a má šanci uspět,“ míní. Protiválečné opoziční straně Jabloko byla účast ve „volbách“ znemožněna.
Dmitrij se ve 13:00 hodin zúčastnil také krátké demonstrace naproti velvyslanectví. Uspořádali ji Rusové, kteří chtějí ukázat, že ne všichni souhlasí se současnou ruskou vládní politikou. Pořadatelé umístili naproti ambasádě banner s ruským nápisem „Volby skončí, válka ne“. Na setkání byla vidět i ukrajinská vlajka.
Mimo ruská území se hlasuje jen ve federálním volebním obvodu, v Česku tak Rusové hlasují pro kandidátní listiny politických stran, nikoli pro kandidáty v jednomandátových obvodech. Rusko v srpnu požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví během voleb.
V neděli na voliče před budovou dohlíželo zhruba patnáct policistů včetně příslušníků antikonfliktního týmu. Voliči také z bezpečnostních důvodů nesmí vnášet osobní věci do hlasovací místnosti, mohou je uložit do skříněk před vchodem do budovy.