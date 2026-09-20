Souhrn dne
Zemské volby v Berlíně a Meklenbursku | Ukrajinský zásah v Moskvě | Nehoda lodi v Norsku Zobrazit

Moskevské úřady při „volbách“ hlásí problémy i klidný průběh


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

V místnostech v Moskvě úřady přestaly na několik hodin vydávat papírové hlasovací lístky, zdůvodňují to poruchami na počítačích, píší nezávislé weby Meduza a Nastojaščeje vremja. Šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová podle státní agentury RIA Novosti uvedla, že úřady během těchto „voleb“ zaznamenaly přes tisíc vln kybernetických útoků na infrastrukturu, ale „volby“ jsou podle ní klidné a důstojné. Hlasují i Rusové žijící v Česku, a to na ruském velvyslanectví v Praze.

Někteří voliči serveru Meduza řekli, že volební místnosti v Moskvě přestaly vydávat papírové hlasovací lístky kvůli výpadkům v elektronickém systému evidence voličů. Členové volebních komisí vyzývají Rusy, aby místo toho hlasovali on-line, což ale mnozí odmítají, píše web. Nejmenovaný pozorovatel podle něj řekl portálu Sotavision, že problémy se vyskytly po celé metropoli. Panuje přesvědčení, že pro úřady je snazší kontrolovat výsledky distančního elektronického hlasování než papírové lístky, podotkl web Meduza.

Místopředseda moskevské volební komise Dmitrij Reut řekl v neděli odpoledne podle RIA Novosti, že moskevský systém pro distanční hlasování a elektronický seznam voličů čelí rozsáhlým hackerským útokům. V jiné zprávě ale agentura citovala jeho prohlášení, že vše spojené s „volbami“ v Moskvě funguje normálně a jsou k dispozici všechny způsoby hlasování.

Hlasování, které má utvrdit Putinovu pozici, dle Moskvy provázejí kyberútoky
Druhý den ruských „voleb“ ve městě Podolsk nedaleko Moskvy

„Bylo zaznamenáno více než tisíc vln DDoS útoků na zapojenou infrastrukturu Ruské federace, která je využívána v rámci volebního procesu,“ tvrdí Pamfilovová. Útoky podle ní byly vedeny především ze zahraničí. „Přicházejí z Británie, Ukrajiny, Brazílie, Indonésie, a dokonce i z Indie,“ uvedla činitelka podle RIA Novosti. Dále prohlásila, že „volby“ v Rusku pokračují klidně a důstojně. „I nás udivuje, jak klidně a důstojně probíhají, navzdory všem hysterickým pokusům našich odpůrců,“ prohlásila.

Třídenní „volby“ do Státní dumy a také do regionálních úřadů v neděli v osm hodin večer středoevropského letního času končí. Následně se čekají první údaje o výsledku, ty kompletní by měly být k dispozici v pondělí. Očekává se, že v hlasování, přísně kontrolovaném Kremlem, opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského vůdce Vladimira Putina. „Volby“ v Rusku nejsou považovány za férové ani demokratické.

Zároveň jde o první hlasování od plnohodnotného ruského vpádu na Ukrajinu v roce 2022. Ta od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl v neděli starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle britské BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Rusko hlasování pořádá i na okupovaných územích na Ukrajině.

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj
Kouř z ropné rafinerie v Moskvě po útoku ukrajinského dronu

Rusové hlasují i v Česku

Rusové žijící v Česku v neděli od rána hlasují na ruském velvyslanectví v Praze 6. Několik desítek jich dorazilo před budovu již v ranních hodinách, dopoledne pak chodili lidé volit jednotlivě či ve skupinkách. Fronta čítající zhruba třicet až čtyřicet čekajících se před ambasádou utvořila v poledne, po nějakou dobu pak zůstala stejně dlouhá. Do 13:00 lístky v Praze podle zástupců ruského politického hnutí Vesna odevzdalo zhruba čtyři sta Rusů. V Česku mohou Rusové chodit hlasovat pouze v neděli.

V poledne přišel na ambasádu odevzdat hlas také Dmitrij, rodák z Voroněže, který žije v Praze od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. „Podporuji myšlenku, že Rusové, kteří chtějí demokracii anebo alespoň nastartování nějakých demokratických změn, přišli volit ve 12:00 hodin,“ řekl. K tomu vyzvali opoziční politici, kteří žijí v emigraci.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dmitrij uvedl, že nakonec dal svůj hlas Komunistické straně Ruské federace. Nebyla to ale jeho první volba. „Vlastně nesouhlasím s jejich programem, nejsem komunista, ale v současné chvíli je to jediná strana, která vystupuje opozičně k vládě a má šanci uspět,“ míní. Protiválečné opoziční straně Jabloko byla účast ve „volbách“ znemožněna.

Dmitrij se ve 13:00 hodin zúčastnil také krátké demonstrace naproti velvyslanectví. Uspořádali ji Rusové, kteří chtějí ukázat, že ne všichni souhlasí se současnou ruskou vládní politikou. Pořadatelé umístili naproti ambasádě banner s ruským nápisem „Volby skončí, válka ne“. Na setkání byla vidět i ukrajinská vlajka.

„Volby“ mají ukázat, že Rusové stojí za Putinem, míní experti
Hlasování na okupovaných územích Ukrajiny

Mimo ruská území se hlasuje jen ve federálním volebním obvodu, v Česku tak Rusové hlasují pro kandidátní listiny politických stran, nikoli pro kandidáty v jednomandátových obvodech. Rusko v srpnu požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví během voleb.

V neděli na voliče před budovou dohlíželo zhruba patnáct policistů včetně příslušníků antikonfliktního týmu. Voliči také z bezpečnostních důvodů nesmí vnášet osobní věci do hlasovací místnosti, mohou je uložit do skříněk před vchodem do budovy.

Výběr redakce

Odhady přisuzují v Berlíně vítězství Levici, v Meklenbursku AfD

Odhady přisuzují v Berlíně vítězství Levici, v Meklenbursku AfD

08:39Aktualizovánopřed 7 mminutami
Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

09:29Aktualizovánopřed 54 mminutami
Vláda u stavebního zákona obešla standardní proces, tvrdí Hřib. Pracujeme rychle, říká Nacher

Vláda u stavebního zákona obešla standardní proces, tvrdí Hřib. Pracujeme rychle, říká Nacher

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

12:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Policie zabránila některým novinářům vstoupit do areálu Bílého domu

Policie zabránila některým novinářům vstoupit do areálu Bílého domu

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
K útoku v Rijádu se přihlásili hútíové. Saúdové mluví o balistických střelách

K útoku v Rijádu se přihlásili hútíové. Saúdové mluví o balistických střelách

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Superdávku čekají další změny

Superdávku čekají další změny

před 22 hhodinami
Armáda na Dnech NATO ukazuje protivzdušnou obranu či nový přepravní letoun

Armáda na Dnech NATO ukazuje protivzdušnou obranu či nový přepravní letoun

včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Odhady přisuzují v Berlíně vítězství Levici, v Meklenbursku AfD

V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko se s 18. hodinou uzavřely volební místnosti. Prognózy v Meklenbursku přisuzují vítězství krajně pravicové Alternativě pro Německo s 37 procenty hlasů, druhá je sociální demokracie s 35,5 procenta. V Berlíně nejspíš vyhraje krajně levicová strana Levice s 24,5 procenta, následuje ji CDU s dvaceti procenty.
08:39Aktualizovánopřed 7 mminutami

Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinerii, která patří ke klíčovým zařízením tamního ropného průmyslu. Předtím starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na metropoli. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC šlo o největší ohlášený ukrajinský útok na Moskvu. Gubernátor Andrej Vorobjov tvrdí, že v Moskevské oblasti si údery vyžádaly tři mrtvé. Rusko naopak udeřilo na Ukrajinu, při útocích zemřelo několik lidí.
09:29Aktualizovánopřed 54 mminutami

Moskevské úřady při „volbách“ hlásí problémy i klidný průběh

V místnostech v Moskvě úřady přestaly na několik hodin vydávat papírové hlasovací lístky, zdůvodňují to poruchami na počítačích, píší nezávislé weby Meduza a Nastojaščeje vremja. Šéfka ruské volební komise Ella Pamfilovová podle státní agentury RIA Novosti uvedla, že úřady během těchto „voleb“ zaznamenaly přes tisíc vln kybernetických útoků na infrastrukturu, ale „volby“ jsou podle ní klidné a důstojné. Hlasují i Rusové žijící v Česku, a to na ruském velvyslanectví v Praze.
před 1 hhodinou

Pavel chce v OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti

Prezident Petr Pavel chce na Valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Pavel to řekl na brífinku před odletem do USA. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, které mohou s kandidaturou pomoci. Česko bylo naposledy nestálým členem RB OSN v letech 1994 až 1995, v roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem.
15:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují, sdělilo české ministerstvo zahraničí s tím, že místní policie nepředpokládá, že by někdo přežil.
12:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami

KLDR vypálila další neznámý projektil, Tokio protestuje

Severní Korea v neděli z východního pobřeží odpálila další neidentifikovaný projektil, napsala agentura Jonhap. Stalo se tak nedlouho poté, co jihokorejská armáda oznámila první výstřel, pravděpodobně balistické střely. Tuto informaci později potvrdila i kancelář japonské premiérky Sanae Takaičiové na síti X. Ve stanovisku rovněž stojí, že šlo o balistickou střelu.
10:13Aktualizovánopřed 5 hhodinami

USA oznámily, že při útoku na plavidlo v Karibiku zabily čtyři osoby

Americká armáda oznámila, že v sobotu při útoku na plavidlo v Karibiku zabila čtyři osoby. Plavidlo bylo podle ní zapojeno do obchodu s drogami. S odkazem na sdělení armády na síti X o tom informovala agentura Reuters.
před 13 hhodinami

Policie zabránila některým novinářům vstoupit do areálu Bílého domu

Policie v sobotu reportérům ze stanic CNN, MSNOW a serveru Politico zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto médií do prezidentského sídla. Informovala o tom všechna tři média, která zároveň vyjádřila podporu svým novinářům.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026