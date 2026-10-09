Labouristé uspěli v doplňovacích volbách v Londýně proti šéfovi Zelených


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kandidátka Labouristické strany premiéra Andyho Burnhama zvítězila ve čtvrtečních doplňovacích volbách do britské Dolní sněmovny v londýnském obvodu Holborn a St Pancras, informovala agentura Reuters. Křeslo, které uvolnil bývalý lídr labouristů a někdejší premiér Keir Starmer, získala Sagal Abdiová-Waliová se ziskem 45 procent hlasů. Porazila tak šéfa levicových Zelených Zacka Polanského, který považoval volby za klíčové. Ten obdržel 33 procent hlasů.

Kandidátka labouristů Sagal Abdiová-Waliová získala 12 292 hlasů, což podle agentury AFP představuje 45 procent, šéf Zelených Zack Polanski dostal 8928 hlasů (33 procent). Na třetím místě skončil kandidát Konzervativní strany a bývalý místní zastupitel Ewan Cameron, za ním se umístil zástupce protiimigrační a populistické strany Reform UK Pete Newman.

Vítězství labouristů se podle průzkumů očekávalo. Burnham se snaží získat zpět přízeň tradičních voličů ve velkých městech, kterou strana ztratila během dvou let Starmerovy vlády. V celostátních průzkumech je hlavním soupeřem vládních labouristů strana Reform UK. Labouristé ale chtějí posílit i mezi levicově orientovanými voliči, kteří se přiklonili k Zeleným. Všeobecné parlamentní volby se mají konat až v polovině roku 2029.

Pro třiačtyřicetiletého Polanského, bývalého herce a hypnoterapeuta, je výsledek porážkou, neboť jeho cílem bylo připravit labouristy v jejich dlouhodobé državě o křeslo. Podle Polanského, který se stal předsedou Zelených teprve před rokem, mělo jít pro jeho stranu o historické volby. Zelení totiž mají křesla v londýnské městské radě a ovládají některé městské části, nikdy však za obvod v hlavním městě nezískali křeslo v parlamentu.

Novým lídrem britských labouristů je „král Severu“ Andy Burnham
Andy Burnham

Labouristé navázali na předchozí úspěch

V parlamentních volbách v roce 2024 získal Starmer v tomto londýnském obvodě téměř polovinu hlasů. Dalších devatenáct procent voličů dalo hlasy nezávislému kandidátovi, který stavěl kampaň hlavně na odporu proti válce v Gaze, což je zvučné téma i pro Polanského. Kandidát Zelených v minulých volbách získal přes deset procent.

Burnham vystřídal Starmera ve funkci premiéra letos v červenci. V září se Starmer vzdal i křesla poslance poté, co postupně ztratil podporu strany kvůli sérii chyb, politickým zvratům a katastrofálním výsledkům v květnových komunálních volbách.

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Keir Starmer na tiskové konferenci v Downing Street 10, na které oznámil rezignaci

V nich Zelení zaznamenali v Londýně rekordní zisky, většinou na úkor labouristů. Od té doby ale v celostátních průzkumech oslabili. Burnham totiž přišel s několika politickými návrhy, které zvýšily popularitu labouristů mezi levicovými voliči, jako je tvrdší postoj vůči Izraeli či ambicióznější přístup ke vztahům s Evropskou unií.

Kritika Zelených kvůli protisionistické rezoluci

Výsledek završuje pro Polanského řadu nepříznivých dnů. Jeho způsob vedení Zelených se stal terčem kritiky poté, co členové strany minulý víkend schválili rezoluci označující sionismus za formu rasismu. To narazilo na odpor židovských organizací, dalších politických stran i většiny poslanců Zelených.

Polanski, který je sám Žid a stranického hlasování se nezúčastnil, po vyhlášení jeho výsledků řekl, že vysídlování Palestinců považuje za rasismus. Odmítl ale říci, zda usnesení své strany podporuje.

Po oznámení výsledků doplňovacích voleb Polanski dal najevo zklamání, ale uvedl, že v čele strany zůstane, a prohlásil, že Zelení budou i přes tento neúspěch dál posilovat. „Spousta lidí mi u dveří říkala, že chtějí dát Andymu Burnhamovi šanci,“ řekl Polanski novinářům. „Nuže, teď tu šanci má. Uvidíme, jak s ní naloží,“ dodal.

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