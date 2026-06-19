Kuba chce k záchraně ekonomiky změnit trh nejvíce od roku 1959


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AFP, Reuters

Kubánský parlament ve čtvrtek večer schválil sérii reforem zaměřených na podporu trhu, které počítají s privatizací státních podniků či zakládáním velkých soukromých firem. Komunistická vláda pod tlakem amerických sankcí zavádí kroky, které mají pomoci těžce strádající centrálně řízené ekonomice. Pokud se je navzdory skeptickým očekáváním některých ekonomů podaří uvést do praxe, půjde o největší proměnu kubánské ekonomiky od nástupu komunismu v roce 1959.

Vedení kubánských komunistů předložilo na mimořádně svolané schůzi zákonodárného sboru soubor téměř dvou set reforem cílených na otevření ekonomiky soukromému kapitálu. Velké státní podniky se podle jednohlasně schváleného návrhu mají proměnit na akciové společnosti, soukromé firmy budou moci proniknout do sektorů, jako je bankovnictví či stavební průmysl, uvedla agentura AFP.

Zatímco dosud stát od reformy z roku 2021 povoloval pouze malé soukromé společnosti s nejvíce sty zaměstnanci, nyní toto omezení padá. Jeden podnikatel bude nově také moci založit více než jednu firmu. Investovat a podnikat na Kubě budou moci též Kubánci žijící v zahraničí, mezi nimiž jsou v řadě případů oponenti vládnoucího režimu.

Budou si také moci kupovat nemovitosti, včetně těch v turisticky atraktivních oblastech. Hlavní příjmy z turistického ruchu, který je zásadní součástí kubánské ekonomiky, měl dosud kubánský konglomerát GAESA, formálně spravovaný armádou, ale fakticky ovládaný příbuznými dlouholetého lídra Raúla Castra.

Kuba se noří do tmy. Místní sužují dlouhé blackouty, vedra i nedostatek paliv
Obyvatelé Havany se potýkají s dvacetihodinovým blackoutem

Ekonomická krize

Desetimilionová Kuba se už řadu let potýká s ekonomickou krizí, v obchodech je nedostatek základního zboží i léků a zemi sužují čím dál častější výpadky elektřiny, což často znamená i zastavení dodávek vody. Tuto krizi letos bezprecedentně zhoršilo americké ropné embargo, jehož cílem je pád komunistického režimu.

Kubánská vláda už v lednu vyhlásila sérii restriktivních opatření – paliva totiž není dost na dopravu lidí do práce či pro svoz odpadu, ale například ani pro zásobování obchodů. Nemocnice od té doby provádějí pouze akutní operace a výpadky elektřiny trvají každý den řadu hodin, někdy až dvacet.

Zoufalí Kubánci dělají zoufalé věci, popisuje fotograf Šibík
Jan Šibík

„Debatujeme zde o dilematu, jak pokračovat v budování socialismu, které trpí nejdelší blokádou v dějinách ze strany největší světové mocnosti... Neodmítáme socialismus,“ prohlásil podle agentury Reuters prezident Miguel Díaz-Canel v projevu před hlasováním o reformách v narážce na americké embargo.

Díaz-Canel tento týden svolal poradní skupinu, v níž zasedli rovněž ekonomové dlouhodobě kritičtí vůči vládě, která narychlo připravila sérii reforem. Někteří ekonomové se podle agentury EFE obávali, že změny budou ukvapené, nesourodé a ve špatném sledu a že mohou v hospodářství způsobit další deformace.

Výběr redakce

Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi z korupční fotbalové kauzy

Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi z korupční fotbalové kauzy

14:03Aktualizovánopřed 8 mminutami
Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

07:49Aktualizovánopřed 21 mminutami
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální

10:01Aktualizovánopřed 44 mminutami
Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

10:18Aktualizovánopřed 55 mminutami
Kuba chce k záchraně ekonomiky změnit trh nejvíce od roku 1959

Kuba chce k záchraně ekonomiky změnit trh nejvíce od roku 1959

před 1 hhodinou
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka

10:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory

Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory

11:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát

Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Americký viceprezident JD Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, oznámily tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční. Izraelská armáda zároveň od noci na pátek pokračuje navzdory dohodě v náletech na Libanon. Jednání s USA nemohou pokračovat bez úplného příměří, řekl podle Hizballáhu Írán.
07:49Aktualizovánopřed 21 mminutami

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

V loňském roce prudce vzrostl počet lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, ale zůstali ve vlastní zemi, kvůli přírodním katastrofám a extrémním projevům počasí. Vyplývá to ze studie, kterou pro ekologickou organizaci Greenpeace vypracovala Hamburská univerzita.
před 37 mminutami

Kuba chce k záchraně ekonomiky změnit trh nejvíce od roku 1959

Kubánský parlament ve čtvrtek večer schválil sérii reforem zaměřených na podporu trhu, které počítají s privatizací státních podniků či zakládáním velkých soukromých firem. Komunistická vláda pod tlakem amerických sankcí zavádí kroky, které mají pomoci těžce strádající centrálně řízené ekonomice. Pokud se je navzdory skeptickým očekáváním některých ekonomů podaří uvést do praxe, půjde o největší proměnu kubánské ekonomiky od nástupu komunismu v roce 1959.
před 1 hhodinou

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka

Nejméně dva lidé byli zabiti při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla tamní policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při útoku agresora v Dněpropetrovské oblasti. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby ruské drony zaútočily na dvě civilní lodě v Černém moři. Jednoho námořníka zabily, několik dalších zranily. Jednu oběť hlásí také Oděsa. Také Moskva tvrdí, že čelila ukrajinským útokům, případné škody neuvedla.
10:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Lídři EU začali na summitu jednat o novém sedmiletém rozpočtu Unie

Druhý den summitu Evropské unie v Bruselu začal s hodinovým zpožděním, oznámila mluvčí předsedy Evropské rady. Prezidenti a premiéři budou dopoledne jednat o víceletém rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) půjde o první debatu o číslech, zásadnější boj očekává až na podzim. Předseda Evropské rady António Costa by chtěl, aby lídři dosáhli shody na novém rozpočtu do konce roku.
12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie v sedmi zemích včetně Česka rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát

Policie v sedmi evropských zemích včetně Česka provedla koordinovanou operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát – Chorásán (ISKP), což je větev hnutí Islámský stát působící převážně ve Střední Asii. Policisté identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti, pocházející z Čečenska nebo středoasijských zemí, a pozatýkali několik osob, uvedla v pátek evropská policejní agentura Europol. Na akci se podílel také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
před 2 hhodinami

Poslední šance na změnu, prohlásil Starmerův rival Burnham po vítězných volbách

Hlavní vnitrostranický soupeř britského premiéra Andy Burnham byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolen poslancem, oznámily tiskové agentury. Burnhamovi návrat do parlamentu otvírá cestu k pokusu o sesazení Keira Starmera z čela Labouristické strany a britské vlády. Ve vítězném projevu zopakoval, že je pro svou stranu poslední možnou šancí na změnu. Starmer, který se odmítá funkce vzdát, Burnhamovi blahopřál k vítězství, jež podle něho pramenilo z pozitivní kampaně labouristů.
05:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ptačí chřipka u Antarktidy zdecimovala mláďata rypoušů

Patogenní kmen ptačí chřipky zabil více než třináct tisíc mláďat rypoušů sloních poté, co nakazil jejich kolonie na sopečných ostrovech u Antarktidy, oznámili australští vědci, které citovala agentura AFP. Výzkumníci objevili Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy poseté mrtvými těly rypoušů, když v říjnu 2025 připluli na vědeckou misi do této oblasti v jižní části Indického oceánu.
před 2 hhodinami
Načítání...