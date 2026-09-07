Hegseth čelí kritice generálů i republikánů


před 9 mminutami|Zdroj: The Washington Post, The New York Times, PBS, Axios, CBS News, Newsweek, Time, The Wall Street Journal, The Guardian

Americký ministr obrany Pete Hegseth čelí kritice svých nejvyšších generálů kvůli konfliktu s Íránem, který podle nich ohrožuje schopnost plnit úkoly jinde ve světě. Hegseth nechal odejít nebo propustit řadu amerických vysokých důstojníků a v Pentagonu vytvořil „atmosféru strachu“. To se dotklo i lidí, kteří v armádě usilovali o modernizaci. Místo toho administrativa zvolila strategii „zpátky k základům“. Proti Hegsethovi vystoupili i někteří republikáni.

Šest čtyřhvězdičkových generálů americké armády dalo najevo nesouhlas s rozhodnutím Hegsetha, aby některé jednotky nasazené na Blízkém východě kvůli válce s Íránem zůstaly v oblasti i během září a další až do roku 2027. Udělali to prostřednictvím srpnového vydání Secretary of Defense Orders Book (SDOB), uvedly zdroje deníku The Washington Post (WP) pod podmínkou anonymity.

SDOB vychází v utajeném režimu zhruba dvakrát měsíčně a popisuje celosvětové nasazení amerických válečných lodí, letadel, personálu a zbraňových systémů. Zároveň odráží priority prezidenta a zahrnuje i postřehy nejvyšších generálů a admirálů, které slouží jako podklad pro směrnice vydávané Pentagonem. Tato kniha tedy slouží jako jedna z možností, jak mohou dát najevo své obavy a nabídnout hodnocení toho, jak chystané kroky administrativy ovlivní jejich povinnosti.

Kritika byla silnější než obvykle

Je běžné, že velitelé diskutují o rizicích, ale podle WP se generálové a admirálové k Hegsethovi vyjádřili otevřeněji, než je obvyklé.

Nesouhlasný postoj dali najevo náčelník námořních operací Daryl Caudle, šéf amerického velitelství pro Evropu Alexus Grynkewich, šéf Jižního velitelství USA Francis Donovan a velitel Indo-pacifického velitelství USA Samuel Paparo. Neznamená to však, že by odmítli rozkazy vykonat.

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Nejpesimističtější hodnocení údajně Hegsethovi předložil Šéf námořních sil Caudle. Ten napsal, že k nasazení je připravena sotva čtvrtina torpédoborců, což je prudký pokles oproti stavu před začátkem konfliktu. Dodal, že pokud se nezmění nároky, tak dopad na údržbu lodí bude natolik velký, že ohrozí bojovou připravenost flotily v případě vzniku dalších konfliktů.

Velitel amerických sil v Evropě Grynkewich varoval Pentagon, že mu chybí dostatečné námořní síly k ochraně Izraele a základen USA před raketovými útoky.

Paparo z Indo-pacifického velitelství podle WP nesouhlasí s rozsahem podpory, kterou musí poskytovat operaci na Blízkém východě, včetně přesunutí operační skupiny letadlové lodě.

Generálové v čele pozemní armády a letectva sice souhlasili s prodloužením misí, ale varovali před značnými riziky, které se s tím pojí.

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Kniha rozkazů zmizela

Pentagon „nekomentuje interní operační procesy“, včetně knihy rozkazů ministra obrany, „ani konkrétní souhlasy, nesouhlasy či hodnocení rizik předložená jednotlivými složkami ozbrojených sil nebo bojovými velitelstvími v rámci jednání o rozdělení sil,“ sdělil mluvčí ministerstva obrany Sean Parnell.

Dokumenty související s SDOB zmizely z interního webového portálu v síti amerického ministerstva obrany. Zatím není jasné, zda jsou dokumenty i nadále dostupné pro americký personál, ani jak by omezení přístupu mohlo zkomplikovat vojenské plánování, napsal WP s odkazem na anonymní zdroje.

Interní systém obsahuje informace označené jako „tajné“, zatímco informace s nejvyšším stupněm utajení jsou uloženy na ještě lépe zabezpečených sítích, ke kterým má přístup méně lidí. Parnell odmítl odstranění SDOB komentovat, ale nepopřel, že k němu došlo.

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Atmosféra strachu v Pentagonu

Podle analytika Centra pro americký pokrok Franka Kendalla, který působil jako ministr leteckých sil za vlády amerického prezidenta Joea Bidena, nyní v Pentagonu panuje atmosféra strachu.

„Lidé v armádě se obávají, aby nepřišli o místa. Mají obavy o další povýšení,“ přiblížil Kendall v rozhovoru pro veřejnoprávní televizní stanici PBS. „Nebudou neupřímní, nebudou nutně lhát – to je k vidění jen zřídka. Budou však ovlivněni tím, co chce šéf slyšet,“ dodal.

Hegseth již propustil nebo zablokoval povýšení více než osmdesáti generálů a admirálů, což je přibližně deset procent nejvyšších představitelů armády, a nic nenasvědčuje tomu, že by se toto tempo mělo zpomalit.

Propuštění nositelů pokroku

V posledních dnech podal rezignaci náměstek pro armádu Dan Driscoll. Ten si při setkání s prezidentem Donaldem Trumpem stěžoval, že ministr propustil některé z nejzkušenějších velitelů armády, čímž ohrozil snahy o modernizaci ozbrojených sil, napsal server The New York Times.

Driscoll také Trumpa varoval, že propouštění a zablokovaná povýšení poškodila morálku a vedla k tomu, že někteří vojáci zpochybňují spravedlnost systému povyšování, který má být apolitický a založený na zásluhách.

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Dan Driscoll (na snímku uprostřed) s ministrem obrany USA Petem Hegsethem (vlevo)

Podle amerických médií Hegseth například donutil k předčasnému odchodu do důchodu oblíbeného generála Christophera Donahuea, který je známý tím, že během stažení amerických sil z Afghánistánu v roce 2021 opustil zemi jako poslední.

Donahue později sloužil jako velitel amerických sil v Evropě. V této pozici spolu s Driscollem pracoval na přípravě nového praporu bezpilotních letounů, jehož cílem bylo osvojit si novou technologii a postupy boje, které vznikly během rusko-ukrajinské války.

Náčelník generálního štábu amerických pozemních sil Randy George, který inicioval vznik tohoto dronového praporu, odešel několik týdnů po začátku americko-izraelské války proti Íránu. Danou jednotku v současnosti armáda postupně rozpouští.

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Armáda USA během cvičení Combined Resolve

Po účasti na velkém cvičení v Německu v srpnu a září předá jednotka své závěry armádě, aby posloužily jako vodítko do budoucna. Nicméně přijde o svou roli útočného praporu s drony a „znovu se zaměří na své hlavní bojové úkoly jako výsadkový pěchotní prapor“.

Vyřazení dronové jednotky je součástí strategie „návratu k základům“, který nařídil úřadující náčelník generálního štábu pozemních sil Christopher LaNeve, který nahradil George a který má blízké vztahy s Hegsethem.

Nespokojenost mezi republikány

Propouštění a pozastavování povýšení rozdělují Pentagon a vadí i řadě členů Republikánské strany. „Mám už dost toho neustálého kolotoče,“ řekl předseda Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Mike Rogers z Alabamy. „Chci tam vidět nějakou stabilitu,“ dodal.

Poslanec Dusty Johnson by si přál, aby nedocházelo k „tak velké fluktuaci u vysokých důstojníků“. Senátor Mike Rounds sdělil, že zaslechl „zvěsti“, že Driscoll „byl frustrován propuštěním některých nejvyšších generálů“.

Poslanec Don Bacon z Nebrasky – člen Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů a brigádní generál amerického letectva ve výslužbě – prohlásil, že Driscoll „vyjádřil názor mnoha z nás, že ministr to s propouštěním a překračováním červených čar přehnal, aniž by poskytl jakékoli vysvětlení“.

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„Vyzývám prezidenta, aby v Pentagonu našel nového lídra, který naše vojenské talenty udrží a posílí, místo jejich oslabování,“ uvedl senátor Thom Tillis ze Severní Karolíny po rezignaci Driscolla.

Tillis odcházejícího úředníka ocenil jako „správného člověka pro správný okamžik“. Dodal, že pomohl vést úsilí o modernizaci armády, zejména s ohledem na vývoj válečných operací v Ukrajině a na Blízkém východě.

Zpátky k páře

Americké ozbrojené síly v rámci kampaně „zpátky k základům“ nezrušily jen dronový prapor. Prezident Trump nařídil námořnictvu, aby odstranilo pokročilý elektromagnetický systém pro start stíhaček z letadlových lodí a vrátilo se k systémům, které pohání pára.

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Parní systémy se začaly používat v padesátých letech, zatímco elektromagnetické systémy jsou technologií 21. století, která dokáže lépe posloužit pro start dronů. Parní systém totiž při startu s letounem trhne, což může poškodit konstrukci dronů. To by mohlo znamenat velký problém, protože v následujících letech americké letectvo počítá s tím, že stíhačky budou doprovázet roje dronů, které budou podporovat bojové schopnosti.

Trump tím plní svůj starý slib, kdy už v roce 2017 v rozhovoru pro časopis Time prohlásil, že nařídil námořnictvu vrátit se k „zatracené páře“. Změna se dotkne letadlových lodí nejmodernější třídy Gerald R. Ford.

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Vedoucí představitelé námořnictva i zbrojního průmyslu se tomuto kroku bránili kvůli enormním nákladům spojeným s odstraněním tak komplexního systému, který byl nedílnou součástí konstrukce třídy Ford.

Nyní musí námořnictvo přepracovat konstrukci čtvrté lodi této třídy – která ponese jméno Doris Miller – a všech dalších lodí, které přijdou po ní. První tři lodě – Ford, John F. Kennedy a Enterprise –, které jsou již v provozu, čekají na závěrečné zkoušky nebo jsou ještě ve výrobě, si elektromagnetický systém ponechají.

Chybějící munice

Jak již dříve informovala zahraniční média, válka s Íránem rovněž vyčerpala americké zásoby střel dlouhého doletu Tomahawk a protiletadlových střel systému THAAD, které jsou zásadní nejen pro ochranu amerických základen na Blízkém východě, ale i tamních spojenců USA.

Pentagon také přišel o přibližně 25 procent flotily bezpilotních letounů Reaper a americké základny v této oblasti utrpěly škody v řádu miliard dolarů.

Klíčoví spojenci USA v Tichomoří pak vyjádřili obavy, že vyčerpání zásob raket a protiletadlových střel Pentagonu je činí zranitelnými vůči Číně.

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