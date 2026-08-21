USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ


před 45 mminutami|Zdroj: The Wall Street Journal

Americká armáda zřídila letos v lednu v Evropě nový moderní prapor specializující se na takzvanou válku budoucnosti – tedy boj s útočnými drony a pozemními roboty. Cílem bylo poučit se z rusko-ukrajinské války a vyvinout špičkové vojenské systémy a taktiky k boji proti ruské hrozbě, píše list The Wall Street Journal (WSJ). Po změně ve vedení armády USA se ale klíčová jednotka ruší, aby se zaměřila na více „tradiční úkoly“.

Prapor s přibližně 600 vojáky byl formálně zřízen v lednu s využitím vojáků ze 173. výsadkové brigády. Dostal přezdívku „3. prapor 504. výsadkového pluku“, která připomíná slavnou historii armády za druhé světové války. Při jeho založení nebylo určeno žádné datum „expirace“.

Malý počet příslušníků dronové jednotky v tichosti prošel rotací v Kyjevě, kde se setkal se svými ukrajinskými protějšky. Prapor také na jaře spolupracoval s ukrajinskými operátory dronů ve výcvikových prostorech NATO.

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Návrat k výsadkářství

Teď ale podle informací amerického deníku jednotce zvoní umíráček. Poté, co se prapor v srpnu a září zúčastní velkého cvičení v Německu, předloží armádě své poznatky, které poslouží jako vodítko pro budoucí experimenty. Následně se „znovu zaměří na své hlavní bojové úkoly jako prapor výsadkové pěchoty“, řekl WSJ nejmenovaný představitel armády.

Vyřazení dronové jednotky je součástí strategie „návratu k základům“, který nařídil generál Christopher LaNeve, úřadující náčelník štábu armády, jenž má blízké vztahy s ministrem obrany Petem Hegsethem. Prapor byl iniciativou LaNeveova předchůdce, generála Randyho George, kterého Hegseth letos v dubnu vyměnil.

Obavy vojenských expertů

Rozhodnutí o zrušení nové jednotky vyvolalo kritiku některých vojenských expertů, kteří tvrdí, že to zpomalí úsilí armády USA o dosažení potřebných výsledků v typu boje s drony, který transformoval bojiště na Ukrajině a na Blízkém východě.

„Ukrajina v podstatě přinesla revoluci do boje na blízko. Generál George to začínal chápat a jakékoli komplikování toho, co dělal, by bylo hluboce politováníhodné a nebezpečné,“ řekl WSJ expert na obranu z Brookings Institution Michael O’Hanlon.

Během letošního vojenského cvičení Combined Resolve v Německu se vojáci ze Spojených států utkali s ukrajinskými operátory dronů a pro Američany to nedopadlo dobře, zjistil nedávno WSJ. Ukrajinské síly snadno odhalily a „zlikvidovaly“ americké vojáky i obrněná vozidla. Cvičení tak znovu ukázalo zranitelnost USA vůči dronům.

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Armáda neupřesnila, jak plánuje urychlit své schopnosti v oblasti bezpilotního válčení poté, co bude prapor zrušen. Armádní mluvčí sdělil, že „je odhodlána urychlit dominanci v oblasti bezpilotních letounů, aby splnila požadavky bojových operací velkého rozsahu“, ale odmítl komentovat budoucí plány.

„V terénu přísně testujeme širokou škálu bezpilotních technologií i technologií pro boj proti nim. Tyto vzdušné systémy jsou v konečném důsledku prostředky, které podporují naše vojáky,“ prohlásil bez dalších podrobností.

Mluvčí generála LaNevea se odmítl vyjádřit. Ve středečním memorandu určeném pro armádu nastínil své plány velmi obecně. „Složky armády USA musí být připraveny překonat ty nejsložitější výzvy, které mohou naši protivníci připravit, a ovládnout operační prostředí, které vypadá zásadně odlišně od bojišť včerejška,“ napsal v memorandu, které získal WSJ.

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V připojeném dokumentu s názvem „Armádní azimut“ LaNeve slíbil, že armáda bude pokračovat ve změnách a zřizovat jednotky s pokročilými kybernetickými technologiemi, technologiemi elektronického boje a umělé inteligence.

Snížení americké přítomnosti v Evropě

LaNeve přijal v nové funkci řadu klíčových rozhodnutí. Změnilo se kupříkladu vojenské postavení USA v Evropě, kde již došlo k redukci počtu amerických bojových brigád.

Pod LaNeveho vedením armáda přesouvá z Evropy do Jižní Koreje specializovanou jednotku, jež integruje kybernetické, zpravodajské a moderní bojové systémy a je důležitou součástí vojenských schopností armády na kontinentu.

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LaNeve také přeřadil III. obrněný sbor se základnou ve Fort Hood v Texasu, který se zaměřoval na posilování armádních sil v Evropě, pod nové Velitelství západní polokoule.

Některé LaNeveovy rozkazy vyvolaly tření s náměstkem ministra obrany pro armádu Danem Driscollem, který úzce spolupracoval s Georgem. Driscoll a Hegseth se už měsíce neshodnou kvůli propouštění vysokých armádních velitelů, změnám priorit a dalším otázkám, připomíná WSJ.

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