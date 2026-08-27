Dezinformační kampaň se snaží narušit česko-polské vztahy

Neznámí dezinformátoři se snaží narušit česko-polské vztahy pomocí podvržených webů a falešných profilů na sociálních sítích. Jeden z nich láká na neexistující demonstraci, jiný se vydává za českého velvyslance v Polsku. Podle polských expertů způsob útoku odpovídá metodám používaným Ruskem.
„Způsob jednání pachatelů odpovídá metodám, o nichž je známo, že je používá ruská strana. V této fázi nebyl jednoznačně určen původce incidentu,“ uvedl polský správce domén NASK.
Na kauzu upozornil polský server CyberDefence24. Facebookový účet s názvem Adam Sikora například láká na protipolskou demonstraci, která se má v sobotu uskutečnit v Třinci. Radní města Pavla Golasowská ale serveru Seznam Zprávy řekla, že žádná taková demonstrace nahlášená není.
Neznámí útočníci také prolomili zabezpečení webu polského regionálního Radia PiK a zveřejnili na něm článek, který s odkazem na česká média tvrdil, že Varšava obsadí 600 hektarů českého území. Kauzou se zabývá české ministerstvo zahraničí a na síti X ji komentoval také polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.
„Nenechme se rozdělit. Anexe Záolší byla jedním z nejhloupějších rozhodnutí v historii polské zahraniční politiky, ale doufám, že si naši čeští bratři pamatují, že se Polsko v osobě prezidenta Lecha Kaczyńského ve Westerplatte v roce 2009 za ni veřejně omluvilo,“ uvedl Sikorski.
Na dezinformační kampaň reagoval také polský premiér Donald Tusk. Na síti X zveřejnil obrázek známých kreslených postav Reksia a Krtečka a připojil vzkaz: „Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé.“
Sporných 368 hektarů
Podvržená kauza vychází z desítky let starého sporu o 368 hektarů, které si Československo a následně Česko nárokuje. Na základě smlouvy z roku 1958 došlo k narovnání česko-polské hranice, která se tím zkrátila o osmdesát kilometrů. Po porovnání územních zisků a ztrát obou států vznikl rozdíl zhruba 368 hektarů ve prospěch Polska. Praha a Varšava od roku 1992 vedly řadu jednání o vyřešení tohoto územního dluhu.
Letos v únoru o záležitosti jednal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým polským protějškem Sikorským. „Nebude to nějaká územní ani finanční kompenzace, ale naopak bavíme se o tom, že bychom tento spor vyřešili společným projektem (...) v oblasti ochrany proti povodním,“ řekl tehdy Macinka.
Podle reportéra Seznam Zpráv Lukáše Valáška je nynější dezinformační kampaň na české poměry neobvykle široká co do použitých nástrojů i míry koordinace. Její autoři vytvořili falešný web Českého rozhlasu i falešné profily na sociálních sítích a využili také umělou inteligenci.
maValášek celou kampaň označil za velmi sofistikovanou. „Kampaň vyžadovala koordinaci – od prvotního falešného profilu českého velvyslance v Polsku s falešným dokumentem přes falešný web Českého rozhlasu, který cituje falešného velvyslance, až po profil člověka, který neexistuje a svolal demonstraci do Třince,“ popsal. Spolehlivě určit, kdo za útokem stojí, bude podle něj na českých a polských bezpečnostních složkách a nebude to jednoduché.
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