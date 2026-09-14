Na dálnicích D1 a D11 se otevřely nové odpočívky. ŘSD plánuje další


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo na dálnici D11 u Předměřic nad Labem na Královéhradecku oboustrannou odpočívku. Nabídne téměř padesát stání v každém směru. Zmodernizovanou a výrazně rozšířenou odpočívku mohou využívat i řidiči na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno. Nově nabízí bezmála devadesát stání pro osobní auta, skoro osm desítek míst pak mají k dispozici řidiči kamionů. Do roku 2031 chce ŘSD zvýšit počet parkovacích stání na dálničních odpočívadlech téměř na dvojnásobek.

Každá část odpočívky na D11 u Předměřic má 14 stání pro nákladní auta, 28 stání pro osobní auta, čtyři místa pro autobusy a tři pro karavany. „Stavba odpočívky na již hotové dálnici trvala od března a přišla na 163 milionů korun bez DPH,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic. Předměřická odpočívka na 97. kilometru dálnice je poslední na D11 ve směru od Prahy. Před ní je na 81. kilometru oboustranná odpočívka Osice.

Na trase dálnice D11 od Hradce Králové k polské hranici by ŘSD mělo postavit ještě oboustranné odpočívky Jaroměř a Brusnice a odpočívky Bernartice a Královec. Celkem na nich bude 189 míst pro nákladní auta. Odpočívky by měly být hotové spolu s posledními dvěma úseky D11 z Jaroměře k hranici v roce 2029.

Odpočinková zóna i stanoviště pro policii

Na zmodernizované odpočívce u Vyškova ve směru na Brno může nyní parkovat až 86 osobních a 76 nákladních aut. Dalších šest míst je pro autobusy a sedm pro karavany. Její součástí je i dětské hřiště a venkovní posilovna. Vzniklo tam také kontrolní stanoviště pro policii a stání pro nadrozměrné soupravy. Modernizace stála 173 milionů korun.

„Vzhledem k významu lokality jsme Vyškov koncipovali jako velkou dálniční odpočívku s čerpací stanicí a restaurací. Výrazně jsme navýšili především počet míst pro nákladní auta, kterých je na dálniční síti dlouhodobě nedostatek. Mysleli jsme také na příjemné prostředí. V odpočinkové zóně a mezi parkovacími stáními vysadíme nové stromy, které pomohou zlepšit mikroklima areálu. V budoucnu zde vznikne také nová restaurace, jejíž výstavbu zajistí budoucí nájemce,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Kromě výsadby budou pracovníci ještě dokončovat instalaci mobiliáře. Odpočívadlo je blízko křižovatky dálnic D1 a D46, využívají ho tak řidiči přijíždějící od Ostravy, Zlína či Olomouce směrem na Brno.

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Dálniční odpočívka Zeleňák

V opačném směru parkovací místa chybí

Odpočívadlo na D1 v opačném směru dostatek parkovacích míst zatím nemá. Řidiči mířící od slovenských hranic tam stojí i mimo vyznačená parkovací stání. Stejný problém je také na odpočívadle v Brně – Starém Lískovci. Během dne je podle řidičů snadné místo najít, večer a v noci je to ale obtížnější.

Na nedostatek parkovacích míst pro kamiony na dálnicích poukazuje sdružení dopravců Česmad Bohemia. Na problém loni upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad. „Nepotřebujeme mít čerpačky, hotely, nám stačí plocha, kde je voda a kde je toaleta, abychom si mohli zajistit bezpečnostní přestávku. V současné době nám v Česku chybí víc než 5 tisíc parkovacích míst,“ poznamenal ředitel regionálního pracoviště Česmad Bohemia Vojtěch Máša.

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Odpočívadla pro kamiony

Dalších padesát odpočívek do pěti let

V Česku je nyní zhruba 150 dálničních odpočívek s 3700 parkovacími místy pro kamiony. Silničáři letos plánují uvést do provozu dalších 539 stání pro všechny druhy vozidel, z toho 290 pro nákladní dopravu. Do roku 2031 chtějí zvýšit počet dálničních odpočívek ze současných přibližně 150 téměř na 200 a navýšit kapacitu pro kamiony na více než 6800 parkovacích míst.

Letos ŘSD podle generálního ředitele Radka Mátla hodlá otevřít na šesti odpočívkách 290 stání pro nákladní auta. Příští rok má v plánu na jedenácti odpočívkách otevřít 505 stání pro kamiony.

V roce 2030 se například chystá vybudovat odpočívku s parkovacími místy pro 175 vozidel na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku. Součástí areálu bude čerpací stanice, restaurace i relaxační zóna s mobiliářem a zastřešeným posezením, kterou budou moci využít také rodiny s dětmi. ŘSD ji plánuje postavit na jedné straně dálnice D48, z opačného směru bude plocha napojena pomocí přemostění.

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