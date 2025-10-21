Na D2 se otevřela zvětšená odpočívka Zeleňák. Parkovišť pro kamiony je stále málo

Řidiči mohou po téměř roce znovu využívat odpočívku Zeleňák na 17. kilometru dálnice D2 u Velkých Němčic na Břeclavsku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ji po padesáti letech provozu kompletně zmodernizovalo a rozšířilo. Na obou stranách dálnice je nyní k dispozici 124 parkovacích míst pro osobní a 127 pro nákladní auta, nově se počítá i s autobusy a karavany. Modernizace vyšla na více než 340 milionů korun. Podle studie, kterou nechalo ŘSD zpracovat, chybí v Česku zhruba 1300 parkovacích míst.
Řidiči už mohou odpočívku Zeleňák znovu využívat, dělníci však na místě stále dokončují poslední úpravy. Okolí ještě není zcela hotové a zázemí pro řidiče se dokončuje. Zatím chybí například venkovní posilovna, dětské hřiště nebo nová zeleň.
„Parkoviště je krásné, děkujeme za něj. Zvlášť v době, kdy se buduje uzel D1 a D2, což bude velmi složité. Kvitujeme i to, že se tady nečeká na dokončení všech terénních úprav a kamiony už sem mohou najet a udělat si bezpečnostní přestávku,“ uvedl ředitel regionálního pracoviště Brno sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Máša.
Nedostatek míst pro kamiony zůstává problémem
Nedostatek odstavných míst pro kamiony je dlouhodobý problém české dálniční sítě. Řidiči často nemají kde zaparkovat během povinné přestávky, a proto stojí za krajnicí, na výjezdech a nájezdech z dálnic nebo na jiných místech, kde to předpisy zakazují.
„Občas vidíme i situace, které nejsou úplně bezpečné. Nemusí to být jen v obcích, ale i v okolí dálnic. Řidiči se často musejí rozhodovat, jestli zaparkovat méně bezpečně, nebo porušit režim řidičů a pokračovat dál,“ upozornil Máša.
Podle něj by stát měl, když vyžaduje dodržování bezpečnostních přestávek, zároveň vytvářet odpovídající podmínky. „Posledních dvacet let na to upozorňujeme. Jak roste silniční doprava, stále více trpíme nedostatkem těchto parkovacích míst,“ dodal.
Obce brání výstavbě, stát naráží na výkupy pozemků
Výstavbu nových parkovišť často brzdí odpor obcí i problémy s výkupy pozemků. „Parkoviště není nic špatného. Kamiony tam prostě budou stát, ale nebudou zajíždět do vesnic a hledat místo, kde zaparkovat. Obce si tím, že výstavbu blokují, samy způsobují problém,“ uvedl Máša.
Ředitelství silnic a dálnic plánuje letos na dálničních odpočívkách zprovoznit přibližně 630 nových parkovacích míst – meziročně zhruba o polovinu více než loni. Přibližně polovina z nich bude určena pro kamiony.
Na nejvýše položené odpočívce v Česku u Mikulášova na Vysočině pracují silničáři už více než rok. Původně měla být stavba za necelých 200 milionů korun dokončena v září, podle aktuálních informací ale bude hotová až v listopadu.
Po přestavbě zde ve směru na Prahu přibude 28 parkovacích míst, z toho 20 pro nákladní auta. Na druhé straně dálnice se zvýší počet stání jak pro kamiony, tak i pro osobní vozidla. Stavbaři zároveň modernizují původní část odpočívky, provoz i parkování jsou proto stále výrazně omezené.
K letošním zásadním akcím řadí ŘSD rozšíření největší české odpočívky v Rozvadově u hranic s Německem. Práce za 648 milionů bez DPH začaly na jaře. Celá modernizace na Rozvadově by měla skončit v polovině příštího roku. Už letos budou moci řidiči využívat pravou stranu směrem na Německo, kde bude nově 206 míst pro kamiony, což je nárůst o 66 míst.
Další odpočívky se začnou stavět příští rok
Další odpočívky chce ŘSD začít stavět a zprovozňovat v příštím roce. „Týká se to například lokalit na D1 před Brnem nebo u Vyškova na 227. kilometru. V letošním roce ještě zahájíme soutěž na odpočívku Klimkovice, která sice není v Jihomoravském kraji, ale spadá do naší gesce,“ uvedl ředitel závodu Brno ŘSD David Fiala.
Do roku 2027 plánuje ŘSD rozšířit i oboustrannou odpočívku Pavlov na 111. kilometru dálnice D1. Počet stání pro kamiony se tam má zvýšit z dnešních 28 na 94. Zcela nová odpočívka se chystá i na 121. kilometru.
Podle studie, kterou si ŘSD nechalo zpracovat, je v Česku více než 9100 parkovacích míst na dálničních odpočívkách, z toho zhruba třetina pro kamiony. Aktuálně jich ale chybí zhruba 1300.