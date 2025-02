Obce na Olomoucku chtějí, aby byly odpočívky kamionů na D35 jinde

Téma podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK Litovel) dlouhodobě hýbe veřejným děním. Jde o prostor mezi Olomoucí a Mohelnicí, buď na loštické, nebo litovelské straně u Unčovic. „Oboje se lidem nelíbí, je to v blízkosti obydlí, u nás je to v sousedství dvou hřbitovů, změní to celkový ráz krajiny, navíc tady máme prostor nejúrodnější Hané, nechápeme, proč to nevytipovali někde nahoře na Mohelnicku, kde není půda tak kvalitní,“ podivil se starosta Litovle. „Chápeme, že je to potřeba, ale mělo by se najít jiné vhodné místo,“ doplnil.

Starostové se kvůli problému sešli se zástupci ŘSD i s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). „Do konce února jsem slíbil, že bude společné jednání s vedením ŘSD a ministerstvem dopravy, ideálně s ministrem Martinem Kupkou. Popíšeme, jaké jsou alternativy,“ řekl Jurečka. V úvahu připadá podle něj například posunout odpočívku nad Mohelnici nebo využít současnou odpočívku u OMV u Nemilan, kde jsou pozemky již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nebo využít bývalé úložiště popílku na obchvatu Olomouce.