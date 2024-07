Prázdninový provoz nutí kamiony k zastavení. Často však není kde

O prázdninách se na dálničních odpočívkách objevuje ještě více kamionů, než je obvyklé. Kromě přestávek totiž řidiči musí zohledňovat také zákaz jízdy, který v červenci a v srpnu začíná platit už v pátek v podvečer, v sobotu pak trvá od 7:00 do 13:00. Parkovacích míst je přitom pořád málo. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jich do příštího roku přibude několik stovek, podle dopravců jich je však potřeba podstatně víc, dokonce až zhruba dva tisíce.

Řidiči kamionů si musí ze zákona hlídat povinné přestávky, jenže teď o letních prázdninách je musí skloubit i se zákazem jízdy. Nákladní vozidla nesmí vjet na dálnici v pátek mezi 17:00 a 21:00, ale také v sobotu od rána až do jedné odpoledne. „Místo toho, abych dojel domů, tak třeba musím někde zůstat viset na dálnici nebo v průmyslové zóně, a dojíždím to v sobotu nad ránem. Mimo prázdniny by mi to vyšlo na dojezd domů,“ popsal řidič kamionu Radek Matoušek.

Problém je ale také v tom, že i kdyby zastavit chtěl, často nemá kde. Odpočívky na dálnicích bývají totiž přeplněné. Místa vyhrazená pro kamiony občas obsadí i osobní auta. „Maximálně Rozvadov, Žebrák, Střechov, ale jinak je to děs a bída,“ konstatoval další řidič Bronislav Polášek.

Odpočívky chybí, nebo je na nich málo místa

Jako poslední se na konci června otevřela odpočívka v Klíčanech na dálnici D8 směrem na Prahu. Po rekonstrukci tam přibylo 34 míst pro nákladní vozidla, předtím tam mohlo zaparkovat jenom dvacet kamionů. Úpravy odpočívky se připravují i u Mirošovic. „Odpočívku revitalizujeme, máme připravený projekt, nedá se ale očekávat, že tady bude dalších padesát míst pro kamiony,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.