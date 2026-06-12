Požár haly s plasty v Havlíčkově Brodě nezpůsobil únik škodlivin, řekl starosta

Hasiči pokračují v likvidaci čtvrtečního požáru haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě. Podle starosty města Zbyňka Stejskala (ODS) nezpůsobil únik nebezpečných látek do ovzduší ani do vody. Uvedl, že halu ve Strojírenské ulici využívaly dva subjekty jako sklad skla a plastových výrobků. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun.
„Ta lokalita je v podstatě v těsné blízkosti obytné zástavby, ale dle sdělení šéfa hasičů havlíčkobrodské hasičské stanice nehrozí nikomu žádné nebezpečí,“ sdělil starosta.
V době největšího kouře podle něj ve městě byly dobré rozptylové podmínky, které pomohly rozmělnit i případné vyšší koncentrace zplodin. Možný únik chemických látek do vody kontrolovali pracovníci odboru životního prostředí už ve čtvrtek večer. „Monitorovali stav kanalizačních řadů a z preventivních důvodů byl u jednoho výústku namontovaný sběrač, ale také se nic neprokázalo a k žádnému úniku škodlivin do řeky nedošlo,“ dodal Stejskal.
Vyšetřování pokračuje
Podle něj hořely sklady společnosti prodávající sklo balené v papírových kartonech. Sklady využívala i společnost TBA plastové obaly, která vyrábí i bedýnky či kbelíky.
Požár byl ohlášený ve čtvrtek po 16:00. „Okolo půlnoci došlo k redukci počtu zasahujících jednotek. Dopoledne na místě bude pokračovat vyšetřování příčiny vzniku požáru,“ uvedla ráno mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
Kvůli likvidaci požáru vyhlásili hasiči ve čtvrtek druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hasit ho přijely i jednotky Správy železnic a podnikových hasičů společnosti Čepro. Po dvou hodinách byl oheň ve Strojírenské ulici pod kontrolou.
Pokud by se potvrdilo, že oheň napáchal materiální škody za 350 milionů, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Obdobnou škodu podle tehdejších informací způsobil v dubnu požár v průmyslovém areálu s kovovýrobou v Horkách u Staré Paky na Semilsku.