Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK, X

U obce Horka u Staré Paky na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň se později rozšířil i na přilehlou louku. Na místo se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.

„Zasahujeme u požáru průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ uvedli krátce po 17:30 hasiči Libereckého kraje. Budovu ještě před jejich příjezdem opustily dvě desítky osob. Událost je v tuto chvíli bez zranění.

Na operační středisko byl požár nahlášen kolem 16:30. „Nahlášen byl jako požár ve střešním prostoru, když hasiči na místo dorazili, hořela už střecha,“ popsala událost mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.

„Hasíme patnácti proudy, místo je rozčleněno na čtyři úseky, dva jsou pro hasební zásah, jeden je pro čerpání vody. Čtvrtý úsek je kvůli rozšíření požáru z toho objektu na přilehlou louku, hasiči hasí tu louku, aby se to nerozšiřovalo dál,“ doplnila. Na místo podle ní vyjela i skupina libereckých hasičů s drony.

Průmyslová hala je v blízkosti regionální železniční trati, Správa železnic (SŽ) proto zastavila provoz vlaků v úseku mezi Horkou u Staré Paky a Mostkem, informoval mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle informací společnosti Arriva se zastavení provozu dotkne rychlíků i osobních vlaků na hlavní trati mezi Libercem a Pardubicemi. Spoje mají zpoždění až 75 minut. Hasiči později uvedli, že provoz vlaků je obnoven s omezením rychlosti kolem místa zásahu.

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

17:57Aktualizovánopřed 2 mminutami
Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

V Mexiku se přou o díla Fridy Kahlo. Pocházejí ze sbírky české emigrantky

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
7. 4. 2026

Reorganizace Agentury pro sociální začleňování budí obavy obcí i krajů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sloučilo Odbor bydlení a Agenturu pro sociální začleňování do Odboru rozvoje bydlení a soudržnosti a zrušilo patnáct pracovních míst. Města a obce, které se dlouhodobě potýkají se sociálním vyloučením, varují, že by mohlo dojít k narušení zavedeného systému pomoci. Resort ale tvrdí, že jde pouze o reorganizaci a podpora zůstane zachována. Odbory přesto vyhlásily stávkovou pohotovost a upozorňují na možné ohrožení projektů i spolupráce s obcemi.
1. 4. 2026

Winterbergova poslední cesta vede i přes Šaldovo divadlo

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo dramatizaci románu Jaroslava Rudiše. Winterbergovu poslední cestu pojali inscenátoři nejen jako melancholickou road movie po železničních tratích, ale především jako příběh vyrovnání se s tragickou minulostí i se stárnutím.
31. 3. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
26. 3. 2026

Dotace na zadržování vody v krajině se tenčí, resort chce do budoucna víc peněz

Dotace na revitalizace toků a budování tůní se tenčí. Jde o poslední peníze na opatření, jak udržet vodu v krajině. Možnost žádat o podporu skončí v červnu. A nejde jen o ně. Ministerstvo životního prostředí už také rozdělilo víc než tři čtvrtiny prostředků, které má z unijních fondů k dispozici.
22. 3. 2026

Soud přiznal dědičce rodu Walderode nárok na některé pozemky na Jablonecku

Nejvyšší soud (NS) potvrdil, že dědička rodu Walderode Johanna Kammerlanderová má nárok na některé požadované pozemky na Jablonecku. Odmítl dovolání Státního pozemkového úřadu a obce Jenišovice. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Restitučními nároky rodiny se zabývá také soud v Semilech, který nedávno rozhodl, že Kammerlanderové náleží mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově.
17. 3. 2026
