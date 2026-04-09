U obce Horka u Staré Paky na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň se později rozšířil i na přilehlou louku. Na místo se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.
„Zasahujeme u požáru průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu,“ uvedli krátce po 17:30 hasiči Libereckého kraje. Budovu ještě před jejich příjezdem opustily dvě desítky osob. Událost je v tuto chvíli bez zranění.
Na operační středisko byl požár nahlášen kolem 16:30. „Nahlášen byl jako požár ve střešním prostoru, když hasiči na místo dorazili, hořela už střecha,“ popsala událost mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.
„Hasíme patnácti proudy, místo je rozčleněno na čtyři úseky, dva jsou pro hasební zásah, jeden je pro čerpání vody. Čtvrtý úsek je kvůli rozšíření požáru z toho objektu na přilehlou louku, hasiči hasí tu louku, aby se to nerozšiřovalo dál,“ doplnila. Na místo podle ní vyjela i skupina libereckých hasičů s drony.
Průmyslová hala je v blízkosti regionální železniční trati, Správa železnic (SŽ) proto zastavila provoz vlaků v úseku mezi Horkou u Staré Paky a Mostkem, informoval mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle informací společnosti Arriva se zastavení provozu dotkne rychlíků i osobních vlaků na hlavní trati mezi Libercem a Pardubicemi. Spoje mají zpoždění až 75 minut. Hasiči později uvedli, že provoz vlaků je obnoven s omezením rychlosti kolem místa zásahu.