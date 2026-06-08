V centru Brna jezdí auta po chodníku. Kvůli opravám vznikla kuriozní objížďka

Řidiči i chodci se od pondělního rána potýkají s komplikacemi v centru Brna. Kvůli přestavbě teplárenské sítě uzavřely Teplárny Brno část Benešovy ulice. Auta proto v jednom směru využívají chodník. Omezení potrvá až do poloviny října. Nová uzavírka zároveň začala také v ulici Kšírova, kde vodárny mění poruchový vodovodní řad.
Ještě v pátek sloužil pouze chodcům, od pondělí je zhruba ze dvou třetin i jízdním pruhem pro auta. V brněnské Benešově ulici vznikla netradičně vedená objížďka. Pro chodce i řidiče nebylo ráno jednoduché se zorientovat, někteří motoristé dokonce vjeli do zákazu vjezdu.
Práce se dotkly části Benešovy ulice od křižovatky u hotelu Grand k Malinovského náměstí. Auta jezdí po chodníku od křižovatky k odbočce na autobusové nádraží. Chodci mají oddělený průchod k novému přechodu, po němž se dostanou na opačnou stranu ulice, odkud bude možné pokračovat na Malinovského náměstí. Auta dál projíždějí autobusovým nádražím. V provozu jsou obě parkoviště u nádraží.
„Překvapilo mě to. Když jsem tudy šla naposledy, tedy v pátek, tak to tady ještě nebylo,“ svěřila se obyvatelka Brna Monika Nováčková. „Někteří řidiči autobusů nevědí, kudy jet, a celkově se to tady trochu motá. Ale nějak to zvládáme. Vejdeme se, jen je to na centimetry,“ popsal řidič Šimon Riják.
Přestavba parovodů na horkovody
Důvodem dopravních manévrů jsou výkopové práce. „Dochází k přestavbě parních sítí na horkovody. Akce bude probíhat do 15. října a omezení zůstanou po celou dobu,“ uvedl ředitel distribuce Tepláren Brno Martin Šroubek. Že omezení bude trvat do poloviny října, vyplývá také z informací na webu Kopeme za Brno. Přesouvají se také zastávky městských autobusových linek 47 a 49, a to k viaduktu.
S pracemi souvisí i zánik jedné z takzvaných kouřících trubek. V Brně jich zůstane ještě zhruba dvacet. Teplárny parovody ruší postupně od roku 2010. Do budoucna čeká Benešovu ulici rozsáhlejší proměna. Město z ní chce vytvořit bulvár plný zeleně a autobusové nádraží plánuje přesunout do ulice Dornych.
Brněnské centrum je v současnosti rozkopané na více místech. Úzkými koridory se proplétají chodci v České ulici a přilehlých bočních uličkách kvůli stavbě kolektoru, v souběžné Veselé ulici se staví Janáčkovo kulturní centrum, tedy nový koncertní sál. Masarykova ulice je rozkopaná kvůli instalaci výsuvných sloupků. Dělníci pracují také na opravě Minoritské ulice.
Opravy vodovodu na okraji Brna
Od pondělí řidiči neprojedou ani po ulici Kšírova, důležité spojnici mezi Brnem a sousedními Modřicemi. Do oprav se tam pustily Brněnské vodárny a kanalizace.
„Provádíme výměnu vodovodního řadu o průměru 200 milimetrů v úseku dlouhém přibližně 800 metrů. Důvodem výměny byly časté havárie na tomto vodovodu,“ vysvětlila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Také v tomto případě se doprava vrátí do běžného režimu až na podzim.