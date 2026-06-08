V centru Brna jezdí auta po chodníku. Kvůli opravám vznikla kuriozní objížďka


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Řidiči i chodci se od pondělního rána potýkají s komplikacemi v centru Brna. Kvůli přestavbě teplárenské sítě uzavřely Teplárny Brno část Benešovy ulice. Auta proto v jednom směru využívají chodník. Omezení potrvá až do poloviny října. Nová uzavírka zároveň začala také v ulici Kšírova, kde vodárny mění poruchový vodovodní řad.

Ještě v pátek sloužil pouze chodcům, od pondělí je zhruba ze dvou třetin i jízdním pruhem pro auta. V brněnské Benešově ulici vznikla netradičně vedená objížďka. Pro chodce i řidiče nebylo ráno jednoduché se zorientovat, někteří motoristé dokonce vjeli do zákazu vjezdu.

Práce se dotkly části Benešovy ulice od křižovatky u hotelu Grand k Malinovského náměstí. Auta jezdí po chodníku od křižovatky k odbočce na autobusové nádraží. Chodci mají oddělený průchod k novému přechodu, po němž se dostanou na opačnou stranu ulice, odkud bude možné pokračovat na Malinovského náměstí. Auta dál projíždějí autobusovým nádražím. V provozu jsou obě parkoviště u nádraží.

„Překvapilo mě to. Když jsem tudy šla naposledy, tedy v pátek, tak to tady ještě nebylo,“ svěřila se obyvatelka Brna Monika Nováčková. „Někteří řidiči autobusů nevědí, kudy jet, a celkově se to tady trochu motá. Ale nějak to zvládáme. Vejdeme se, jen je to na centimetry,“ popsal řidič Šimon Riják.

Uzavírka ulice Benešova v Brně
Zdroj: Kopeme za Brno

Přestavba parovodů na horkovody

Důvodem dopravních manévrů jsou výkopové práce. „Dochází k přestavbě parních sítí na horkovody. Akce bude probíhat do 15. října a omezení zůstanou po celou dobu,“ uvedl ředitel distribuce Tepláren Brno Martin Šroubek. Že omezení bude trvat do poloviny října, vyplývá také z informací na webu Kopeme za Brno. Přesouvají se také zastávky městských autobusových linek 47 a 49, a to k viaduktu.

S pracemi souvisí i zánik jedné z takzvaných kouřících trubek. V Brně jich zůstane ještě zhruba dvacet. Teplárny parovody ruší postupně od roku 2010. Do budoucna čeká Benešovu ulici rozsáhlejší proměna. Město z ní chce vytvořit bulvár plný zeleně a autobusové nádraží plánuje přesunout do ulice Dornych.

V Brně pokračuje výměna parovodů za horkovody. Potrubí povede i pod hladinou Svratky
Umístění horkovodu pod hladinu řeky Svratky

Brněnské centrum je v současnosti rozkopané na více místech. Úzkými koridory se proplétají chodci v České ulici a přilehlých bočních uličkách kvůli stavbě kolektoru, v souběžné Veselé ulici se staví Janáčkovo kulturní centrum, tedy nový koncertní sál. Masarykova ulice je rozkopaná kvůli instalaci výsuvných sloupků. Dělníci pracují také na opravě Minoritské ulice.

Opravy vodovodu na okraji Brna

Od pondělí řidiči neprojedou ani po ulici Kšírova, důležité spojnici mezi Brnem a sousedními Modřicemi. Do oprav se tam pustily Brněnské vodárny a kanalizace.

„Provádíme výměnu vodovodního řadu o průměru 200 milimetrů v úseku dlouhém přibližně 800 metrů. Důvodem výměny byly časté havárie na tomto vodovodu,“ vysvětlila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. Také v tomto případě se doprava vrátí do běžného režimu až na podzim.

Výběr redakce

Psi uhynuli po procházce u vody. Vědci mají podezření na toxické sinice

Psi uhynuli po procházce u vody. Vědci mají podezření na toxické sinice

před 2 mminutami
Rusové útočili na zastávku s lidmi v Oděse, v Záporožské a Sumské oblasti zabíjeli

Rusové útočili na zastávku s lidmi v Oděse, v Záporožské a Sumské oblasti zabíjeli

08:28Aktualizovánopřed 45 mminutami
Policie navrhla obžalovat pekárnu kvůli dotacím na linku na toastový chléb

Policie navrhla obžalovat pekárnu kvůli dotacím na linku na toastový chléb

17:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropa novou společnou stíhačku mít nebude, píše DPA

Evropa novou společnou stíhačku mít nebude, píše DPA

před 1 hhodinou
Astronaut Svoboda poletí na ISS v roce 2027, oznámil Babiš

Astronaut Svoboda poletí na ISS v roce 2027, oznámil Babiš

15:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ceny ve Varech letos převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg

Ceny ve Varech letos převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg

11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Muž se odvolal proti trestu patnáct let vězení za týrání a znásilňování

Muž se odvolal proti trestu patnáct let vězení za týrání a znásilňování

před 3 hhodinami
Vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun

Vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun

14:18Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

V centru Brna jezdí auta po chodníku. Kvůli opravám vznikla kuriozní objížďka

Řidiči i chodci se od pondělního rána potýkají s komplikacemi v centru Brna. Kvůli přestavbě teplárenské sítě uzavřely Teplárny Brno část Benešovy ulice. Auta proto v jednom směru využívají chodník. Omezení potrvá až do poloviny října. Nová uzavírka zároveň začala také v ulici Kšírova, kde vodárny mění poruchový vodovodní řad.
před 53 mminutami

Kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené

Slavnostní mší na výstavišti v Brně vyvrcholilo blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli prohlášeni za blahoslavené. Zakončil se tím více než dvacetiletý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Bula a Drbola patří k obětem zpolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století.
6. 6. 2026Aktualizováno6. 6. 2026

Reuse centra vracejí věci do oběhu. Chybí jim ale systémová podpora státu

Česká reuse centra a nábytkové banky za poslední čtyři roky pomohly vrátit do oběhu téměř 2600 tun předmětů a zprostředkovaly nové využití pro 1,3 milionu věcí. Podle Reuse federace by jejich přínos mohl být ještě větší, pokud by stát nastavil jasné cíle a systémovou podporu tohoto sektoru.
5. 6. 2026

Řidiče čeká v létě řada uzavírek. Podívejte se na ty nejvýznamnější

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i krajští správci komunikací zahájí během léta desítky oprav a stavebních akcí. Řidiče čekají omezení na dálnicích D1, D5 a D11, komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě nebo Liberci. Přinášíme přehled nejdůležitějších rekonstrukcí silnic a dálnic, staveb a s nimi spojených dopravních omezení ve všech krajích.
5. 6. 2026

Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství v klubech i bytech

Policie zahájila stíhání dvanácti lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněné lidi stíhá centrála také za účast na organizované zločinecké skupině a za maření výkonu úředního rozhodnutí.
4. 6. 2026

Policie obvinila čtyři lidi a firmy za dovoz odpadu z Německa

Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba šesti set tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili čtyři osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až pětiletý pobyt ve vězení, oznámila ve středu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Potvrdila informace serveru Seznam Zprávy.
3. 6. 2026Aktualizováno3. 6. 2026

Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v černém oblečení ve středu protestovaly proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění na Kavčích horách symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu. Zaměstnanci ČRo se shromáždili před hlavním vchodem na Vinohradech po poledni. Pracovníci obou médií se sešli také v Brně a Ostravě.
3. 6. 2026Aktualizováno3. 6. 2026

VideoPlatí přísnější pravidla pro vjezd do historického centra Brna

Od pondělí platí přísnější pravidla vjezdu do historického jádra Brna. Doteď tam smělo zhruba deset tisíc aut. Úředníci ale počet povolenek výrazně omezili. Chtějí tak zklidnit dopravu na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na Náměstí Svobody i některé okolní pěší třídy. Nelíbí se to třeba taxikářům. Ještě větší omezení platí pro kurýry rozvážející jídlo a pití. Aktuální podoba je přitom výsledkem kompromisu. Původně měli mít taxikáři zákaz ve stejném rozsahu jako gastro kurýři.
1. 6. 2026
Načítání...