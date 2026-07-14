Archeologové na Děvičkách odkryli základy zřejmě bývalé strážnice


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Úlomky keramiky z šestnáctého století, zvířecí kosti nebo základy pravděpodobné strážnice zatím odhalili archeologové při průzkumu na zřícenině hradu Děvičky u Pavlova na Břeclavsku. Jeho hlavním cílem je odkrytí původních konstrukcí hradu, které byly dosud ukryté pod zemí. Mezi nimi by mohly být například základy bývalé zvonice. Průzkum má hrad připravit na odvodnění a generální opravu sklepů.

Na nejvyšším bodě Pavlovských vrchů na jižní Moravě se hrad Děvičky tyčí nejméně od třináctého století. Hlavním úkolem archeologů je odhalit jeho dosud neznámé části. Zajímavým nálezem se stalo zdivo, díky kterému se jim podařilo doložit dosud neznámou budovu, která v místě stávala. „Pravděpodobně souvisela se vstupem. Mohla to být strážnice,“ řekl archeolog Miroslav Dejmal.

Při odhalování zdí narazili archeologové také na stovky let staré předměty. „Jde převážně o zlomky kuchyňské a stolní keramiky, zlomky komorových kachlů a samozřejmě také kosti jako odpad z toho, co lidé jedli,“ popsal Dejmal.

GALERIE
Archeologický výzkum zříceniny hradu Děvičky

Generální oprava sklepů

Archeologové budou na zřícenině pracovat do 10. srpna, poté je vystřídají dělníci. Hrad čeká generální oprava sklepů, které by měly být do dvou let přístupné návštěvníkům. „Vyčistí se od naplaveniny a půdy, která tam je. Kameny znovu použijeme na dostavbu, případně sanaci sklepů jako takových,“ popsal místopředseda spolku Památky Pálavy Marek Sklenář.

Oprava sklepů a archeologický průzkum vyjdou celkem na osm milionů korun. Spolek Památky Pálavy, který o zříceninu pečuje, zaplatí část nákladů ze vstupného a část z dotací Jihomoravského kraje. Jako další krok plánuje celkové odvodnění hradu.

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Zřícenina hradu Děvičky nad archeoparkem Pavlov

Turistická stezka

Spolek chce také dokončit úpravu zelené turistické stezky vedoucí na Děvičky. „Úprava stezky, která byla dosud jen vyšlapanou cestičkou, je rozdělená do tří etap. První zajistila CHKO Pálava, další dvě budou na nás. Součástí úprav jsou zemní práce, odvodnění, vysypání štěrkem a vybudování odpočívek s lavičkami. Druhou etapu máme v plánu dokončit letos, třetí příští rok,“ řekl v dubnu předseda spolku Památky Pálavy Martin Kotásek.

Zříceninu gotického hradu Děvičky nad Pavlovem každoročně navštíví přes sto tisíc lidí. Spolek Památky Pálavy ji má v zápůjčce od Lesů ČR, kterým památka patří.

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