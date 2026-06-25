Mikulov dokončil obnovu návrší pod Kozím hrádkem

Po více než roce prací a několika letech plánování skončila úprava návrší pod zříceninou Kozí hrádek nedaleko centra Mikulova na Břeclavsku. Vznikly nové cesty, vyhlídky, odpočinková místa i terasy zadržující vodu. Návrší prošlo také rozsáhlou obnovou zeleně. Práce stály přes 45 milionů korun.
„Jedním z problémů návrší bylo, že při deštích z něj stékala voda do níže položených ulic. To bylo špatné nejen proto, že se s vodou do ulic dostávalo bláto, písek a další splavený materiál, ale také proto, že voda na návrší nezůstávala,“ uvedl místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička (Piráti). Hlavním cílem úprav proto bylo vytvořit místa, kde se bude dešťová voda přirozeně vsakovat. Podle místostarosty to pomůže stromům a keřům na návrší a zároveň sníží erozi.
Pod zříceninou vznikly retenční nádrže v kamenných terasách se zelení, odpočinková místa s masivními dřevěnými lavičkami, veřejné osvětlení, dlážděné cesty i veřejné toalety. Dělníci odstranili invazní a neperspektivní dřeviny, obnovili skupiny keřů, založili trávníky a vysadili domácí druhy stromů a keřů. Zachovány zůstaly pro Kozí hrádek typické šeříkové porosty.
Nadace stála u zrodu projektu
Iniciátorem obnovy byl spoluzakladatel Nadace Blížksobě Martin Vohánka. „S manželkou se do Mikulova vracíme už mnoho let a viděli jsme, jak návrší Kozího hrádku postupně chátrá. Proto jsme před časem nabídli městu pomoc s jeho obnovou,“ uvedl Vohánka. Nadace předložila městu investiční záměr na úpravu návrší v roce 2019.
Na projekt za 45 milionů korun získalo město téměř polovinu prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), dalších osm milionů korun přispěla nadace.
Z centra města až k věži
Kozí hrádek je pozdně gotické předsunuté opevnění s vyhlídkovou věží na vrcholu Kozího vrchu. Historicky kontrolovalo cestu mezi Brnem a Vídní. Nejpohodlnější pěší trasa na něj vede z centra města ulicemi k úpatí Kozího vrchu a dále po nově upravených cestách až k věži.
Novým prvkem návrší je poesiomat – zařízení ve tvaru periskopu, které po otočení klikou recituje, vypráví nebo zpívá. Nabízí dvacet nahrávek spojených s Mikulovem. Zčásti jde o díla významných českých autorů a autorek, kteří v Mikulově pobývali a tvořili během literárních rezidencí. Prostor ale dostali i místní autoři.