Ve svatovítské katedrále zazní nové varhany, požehná jim Graubner

Konečná cena za nové varhany v katedrále sv. Víta na Pražském hradě bude do 160 milionů korun, řekl předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěch Mátl. Většina peněz už se vybrala ve sbírce, veřejnost se do ní může stále zapojit. Novému nástroji v pondělí při liturgii vedené pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem požehná jeho předchůdce Jan Graubner. Zazní Dvořákovy, Händelovy, Haydnovy a Saint-Säensovy skladby za doprovodu České filharmonie.
Podle Mátla i podle hlavního organologa pražské arcidiecéze Štěpána Svobody svatovítské varhany vznikly podle směrnice o strojních stavbách, a to zřejmě jako první na světě.
Pro stavbu bylo podle Mátla nutné pojmenovat, zda jsou varhany umělecké dílo, stavba, nebo strojní zařízení. „Všichni lidé, kteří nám dávali razítka, potřebovali slyšet, co to vlastně je,“ řekl Mátl.
Označení za strojní zařízení znamená milionové výdaje za měření a certifikace. Podle toho se také odvine konečná cena, Mátl očekává částku kolem 158 milionů korun, 160 milionů označil za hranici. „Ještě nám zbývá něco doplatit,“ podotkl Mátl. Veřejnost se podle něho stále může připojit ke sbírce adopcí posledních desítek píšťal.
Inspirací byla obnova Notre-Dame
Obřad ve sv. Vítu, který začne v pondělí v 17:00, inspirovala liturgie po opravě varhan pařížské katedrály Notre-Dame obnovené po požáru. „Inspirovali jsme se voláním na ty varhany, probouzením k životu,“ uvedl Mátl s tím, že v českém prostředí půjde o novinku.
Při liturgii také zazní vzpomínka na dárce, kteří se oživení nových varhan nedožili. Opakovat se má za týden při ukončení programu Svatovítského varhanního oktávu, který pro dárce začíná v pondělí.
Stavitel varhan, mistr varhanář Gerhard Grenzing v pondělí osobně směrem k novému nástroji z prostředka katedrály symbolicky dýchl. Grenzing řekl, že když v katedrále poprvé stanul, vyděsil se. Pochopil, že se čeká výjimečný nástroj. A u varhan podobně jako u zpěváků a jejich dechu záleží na jejich útrobách, uvedl. „Je také důležité, jak katedrála odpovídá zvuku nástroje,“ dodal Grenzing.
Dva hrací stoly a téměř šest tisíc píšťal
Dílo podle Svobody navazuje na předchozí renesanční i barokní varhany v katedrále. Jedná se o hudební nástroj symfonického typu, který bude doprovázet bohoslužby. „Umožňuje dynamiku od nejjemnějšího pianissima až do bouřlivého tutti,“ uvedl Svoboda.
Velikost nástroje odpovídá katedrále. Obsahuje nakonec čtyři manuály, pedál, 122 rejstříků a 5755 píšťal. Jsou nejčastěji kovové, dále dřevěné a takzvané jazykové. Varhaník má k dispozici dva hrací stoly, z nichž jeden je vestavěný a druhý mobilní.
Úsilí o nové varhany trvalo čtrnáct let, přičemž s myšlenkou na ně podle Mátla přišel v roce 2012 kardinál Dominik Duka. Podle Svobody se o novém nástroji pro katedrálu uvažovalo už ve dvacátých letech dvacátého století.
Na nový nástroj přispěly v národní sbírce tisíce dárců, podle Mátla se vybralo zatím 154 milionů korun, z nichž bylo nutné zaplatit daň ve výši asi 32 milionů korun.