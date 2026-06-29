Metro C týden nepojede přes centrum Prahy

Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu.
Náhradní autobusy budou kopírovat trasu metra. Pojedou po lince Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Kvůli výluce metra dopravní podnik prodlouží tramvajovou linku 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a Vozovna Pankrác. Změny ohlásil také v zastávkách některých autobusů.
Kvůli výměně zabezpečovacího zařízení nejezdilo metro na lince C mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už o prodlouženém víkendu 8. až 10. května. Výluky metra dopravní podnik obvykle plánuje na období, kdy je možné očekávat menší počet cestujících. Sem patří právě i počátek července, kdy řada lidí se začátkem prázdnin odjíždí na dovolenou nebo na chaty a chalupy.